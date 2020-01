Hemmingen

Mehrere Millionen Euro will die Stadt Hemmingen in den nächsten Jahren in die Grundschulen investieren. Das muss sie auch, denn seit dem Schuljahr 2018/2019 sind die drei Grundschulen im Stadtgebiet schon Ganztagsschulen, dabei fehlt es an Räumen. Für den Übergang wird vieles provisorisch geregelt, um die Betreuung bis in den Nachmittag zu gewährleisten. „Für alle wird es hoffentlich 2020 Entscheidungen geben“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. „Wie wir sie zukunftsfähig machen, das wird 2020 Thema Nummer eins.“ Ein Überblick:

Grundschule Hemmingen-Westerfeld

4,3 oder 3,8 Millionen Euro – wie viel soll die Stadt in die Grundschule Hemmingen-Westerfeld investieren? Soll das Gebäude am Köllnbrinkweg auch barrierefrei sein, kommen weitere Kosten hinzu. Architekten haben zwei Varianten geplant:

Variante 1:Auf dem Schulhof westlich der Zufahrt, wo sich heute ein Klettergerüst befindet, entsteht ein separater Neubau mit zwei Stockwerken. Die Kosten betragen 3,8 Millionen Euro. Für den barrierefreien Umbau kommt eine weitere Million Euro hinzu. Als Nachteil dieser Lösung nennt die Verwaltung, dass der Schulhof kleiner wird.

Variante 2:Zwischen der Schule und der Sporthalle entsteht ein Anbau mit zwei Stockwerken. Die Kosten betragen 4,3 Millionen Euro. Für den barrierefreien Umbau kommen 1,4 Millionen Euro hinzu. Die Verwaltung nennt mehrere Nachteile dieser Lösung. So müssten beispielsweise vorübergehend Container für Umkleiden und Sanitärräume aufgestellt werden. Während der Bauzeit lässt sich die Sporthalle nicht beheizen, und die Kindergartengruppe, die auch auf dem Gelände ist, müsste umziehen.

Bei beiden Varianten befindet sich der Speiseraum im Erdgeschoss, allerdings mit 100 Sitzplätzen bei Variante 1 und 111 Sitzplätzen bei Variante 2, ebenso die Ausgabeküche sowie in der oberen Etage der Ganztagsbereich mit Gruppenräumen, Spielflur, Aufenthaltsraum, Bibliothek und Lehrküche. Bei beiden Varianten wird das Lehrerzimmer größer und in die bisherige Bibliothek verlegt. Das heutige Lehrerzimmer soll später für die Sozialarbeit, für Besprechungen und als Sanitätsraum dienen. Das Obergeschoss ist mit einem Fahrstuhl zu erreichen, der im hinteren Teil des Grundstücks gebaut werden soll.

Die Grundschule in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Andreas Zimmer

Die Stadtverwaltung befürwortet Variante 1. Sie sei nicht nur günstiger, auch der Eingriff in den Schulalltag während der Bauarbeiten sei geringer. Die Verwaltung empfiehlt ferner, die Schule zu einem späteren Zeitpunkt barrierefrei umzubauen. Die Raumplanung sei so, dass alle Fachräume, alle weiteren Funktionsräume, alle für den Ganztag notwendigen Räume und alle allgemeinen Unterrichtsräume barrierefrei erreichbar sind mit Ausnahme der Räume im Obergeschoss.

Die Schulleitung sieht mehr Vorteile in der Variante 2. Dann bliebe der Schulhof in seiner heutigen Größe erhalten, außerdem müssten die Schüler nicht über den Hof und sie bräuchten keine Jacken und Straßenschuhe anzuziehen, um die Mensa zu erreichen.

Das letzte Wort hat der Rat am 20. Februar. Zuvor aber tagt der Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration und berät über die sogenannte Machbarkeitsstudie. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.

Grundschule Arnum

Nach Angaben der Planer soll voraussichtlich 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Ein Architekturbüro wird in einer Studie ausloten, an welchen Stellen das Gebäude erweitert werden könnte, also zum Beispiel durch einen Anbau. Den Planern zufolge werden etwa 340 Quadratmeter Fläche benötigt, darunter allein 210 Quadratmeter für eine Mensa mit etwa 120 Plätzen.

Aus der Studie soll auch hervorgehen, ob mehrere Bauabschnitte möglich sind und ob gegebenenfalls der Verwaltungsbereich umgestaltet werden kann, bevor die Mensa gebaut wird. Denn es fehlen zum Beispiel auch Lehrerarbeitsplätze und ein Besprechungsraum.

Die Grundschule in Arnum. Quelle: Andreas Zimmer

„2020 wird es eine Machbarkeitsstudie geben. Die Abstimmungen hierzu laufen“, sagt Schacht. Ob Bücherei und Schützenverein auf dem Schulgelände bleiben können, sei unklar. Beide sind in städtischen Gebäuden untergebracht. „Es ist nicht seriös, jetzt zu spekulieren“, sagt der Verwaltungschef.

Die Wäldchenschule soll auch eine Solaranlage bekommen. 200.000 Euro sind dafür im Etatentwurf dieses Jahr vorgesehen. Es wäre die erste Fotovoltaikanlage auf einem städtischen Gebäude außerhalb von Hemmingen-Westerfeld. Dort gibt es bereits Anlagen auf dem Dach des Rathauses, des Büntebads und des Kindergartens St. Johannes Bosco.

Grundschule Hiddestorf

Vor der Schule ist seit November 2019 eine Baustelle. Die Sporthalle, die auch die Grundschule nutzt, wird voraussichtlich noch bis zum ersten Quartal 2021 saniert und zur Mehrzweckhalle einschließlich einer Mensa umgebaut. Grundschüler aus Hiddestorf werden deswegen zurzeit mit dem Bus zum Sport nach Arnum gefahren. In der Mensa sollen die Grundschüler später in mehreren Schichten essen.

Vor der Grundschule Hiddestorf befindet sich zurzeit eine Baustelle. Die Sporthalle wird zur Mehrzweckhalle umgebaut. Quelle: Andreas Zimmer

Von Andreas Zimmer