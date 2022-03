Hemmingen

101 Flüchtlinge aus der Ukraine haben bislang in Hemmingen gesetzliche Leistungen beantragt und ein Asylgesuch geäußert. Nach Angaben von Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) sind 19 Menschen weitergereist, sodass sich zurzeit 82 Flüchtlinge im Hemminger Stadtgebiet aufhalten, die meisten bei Verwandten.

Sechs Menschen aus der Ukraine leben in Mietwohnungen der Stadt und vier in der Gemeinschaftsunterkunft im Hemminger Gewerbegebiet. Am Mittwoch habe die Stadt die Zusage von einem Wohnungsunternehmen aus Hannover erhalten, dass sie vier weitere Wohnungen für Flüchtlinge mieten könne. Ferner sei die Stadtverwaltung mit Hotelbetreibern im Gespräch.

Wo kommen die Ukrainer unter?

Anfang Juni sollen die ersten Flüchtlinge in die Container ziehen, die auf dem Hof der Gemeinschaftsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße im Gewerbegebiet aufgestellt werden. Im vergangenen Sommer hieß es, so damals der Plan, dass alle Flüchtlinge aus dem früheren Bürogebäude in die Container umziehen sollen. Eventuell werde das Gebäude inzwischen aber doch länger als Flüchtlingsunterkunft benötigt, müsse hierfür aber zunächst saniert werden. Dingeldey sagte, die Verwaltung hole zurzeit Kostenschätzungen ein. Möglicherweise könne die Stadt dafür Geld aus einem Millionentopf verwenden, den die Region Hannover für die Unterbringung von Flüchtlingen bereitstellt.

Die Gemeinschaftsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld: Möglicherweise wird das frühere Bürogebäude noch länger als Bleibe für Flüchtlinge benötigt. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Wo werden die Flüchtlinge betreut?

Mittlerweile werden auch erste ukrainische Kinder in Hemminger Einrichtungen betreut, darunter jeweils vier Kinder in Krippen und Kindergärten sowie fünf Kinder in der Grundschule Hemmingen-Westerfeld, zwei in der Grundschule in Arnum und neun Kinder in der KGS in Hemmingen-Westerfeld. Es gebe auch Kinder, die von Hemmingen aus den Onlineunterricht in der Ukraine verfolgen. Das geschehe noch bis zum 30. Mai, dann ende das laufende ukrainische Schuljahr. Möglicherweise wechseln dann viele aus dieser Schülergruppe auf Hemminger Schulen.

Dingeldey sagte am Donnerstagabend in der Ratssitzung, die Hemminger Schulen verwendeten nun auch Unterrichtsmaterialien auf Ukrainisch. „Das läuft sehr gut“, lautete Dingeldeys Bilanz. Frank Wiedemann (SPD) hingegen sprach von zahlreichen krankheitsbedingten Ausfällen an den Schulen. Diese mögen vom Material her gut aufgestellt sein, aber nicht vom Personal. Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, verwies auf die hohen Corona-Zahlen und erläuterte, dass zum Beispiel eine Lehrerin bereits zwei Klassen betreue. Das Kultusministerium erwäge die Klassenstärken und die Gruppengrößen in den Kindergärten für eine begrenzte Zeit zu erhöhen.

Welche weiteren Angebote für Flüchtlinge gibt es?

Die Hemminger Jugendpflege habe ein Konzept für Veranstaltungen mit ukrainischen Kindern in den Osterferien erarbeitet, die Anfang April beginnen. Die Stadt werde mithilfe von Dolmetschern erste Angebote machen. Die Internetseite der Jugendpflege ist bereits in ukrainische Sprache übersetzt, und es werde auch noch ein Faltblatt auf Ukrainisch verteilt. Auch andere Beteiligte in Hemmingen hälfen mit, die Ukrainer zu integrieren. Dingeldey nannte zum Beispiel die Musikschule, die kostenlos Unterricht und die Ausleihe von Instrumenten anbietet, und die Trinitatiskirchengemeinde, die ab 1. April montags bis freitags ein sogenanntes blau-gelbes Wohnzimmer in ihren Räumen in Hemmingen-Westerfeld mit Angeboten für Mütter und Kinder organisiert. Es werde geprüft, ob Schwimmkurse möglich sind. Ferner habe die Stadt Kontakt zum Traumazentrum Hannover aufgenommen, um bei Bedarf Menschen dorthin zu vermitteln. Darüber hinaus werde ein Gesprächskreis für jene Familien gebildet, die Flüchtlinge aufgenommen haben.

Jetzt auch auf Ukrainisch: Auf der Internetseite der Stadtjugendpflege in Hemmingen finden Flüchtlinge Informationen und Angebote. Quelle: Stadt Hemmingen (Screenshot)

Die FDP erkundigte sich, ob sich möglicherweise Sprachkurse verzögern. Dingeldey nannte das Registrierungsverfahren bei der Ausländerbehörde der Region „relativ umständlich und aufwendig“. Doch für alle sei es eine „Ausnahmesituation“. Fachbereichsleiterin Gerwing erläuterte, die Stadt Hemmingen registriere selbst Flüchtlinge und gebe die Daten an die Ausländerbehörde weiter. Die Leine-Volkshochschule und die Ländliche Erwachsenenbildung hätten bereits Interesse signalisiert, Sprachkurse anzubieten. Die Stadt prüfe zurzeit, ob dies eventuell auch ehrenamtlich über das Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge möglich sei.

Die Stadt Hemmingen hat bei der Aufnahme von Flüchtlingen wie andere Kommunen auch eine bestimmte Quote zu erfüllen. Das sind pro Woche vier bis fünf Flüchtlinge – nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Staaten. Die Quote hat das Niedersächsische Innenministerium festgelegt. Für die Region Hannover beträgt sie Dingeldey zufolge 150 Personen pro Woche.