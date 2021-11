Arnum

Für das geplante Wohnhaus an der alten B3 in Arnum liegt jetzt ein neuer Entwurf vor. Am alten Plan gab es nicht nur aus Hemmingen Kritik. Auch die Region Hannover hatte signalisiert, dass sie den Bauvorbescheid nicht erteilen werde.

Der ursprüngliche Entwurf sah vor, im Bereich der Göttinger Straße 36/38, etwa in Höhe des Edeka-Markts, auf dreieinhalb Stockwerken insgesamt 21 Wohnungen zwischen 70 und 120 Quadratmeter unterzubringen. Es sollten zwei in sich geschobene Kuben mit einem Flachdach sein.

Politiker: Geplantes neues Wohnhaus in Arnum ist zu wuchtig

In Hemmingen hatte zunächst der Fachausschuss Bedenken. Das Gebäude sei an der Stelle zu wuchtig, hieß es, und passe nicht in das Ortsbild. Schließlich sei geplant, nahezu das gesamte etwa 1600 Quadratmeter große Grundstück, das in zweiter Reihe liegt, zu nutzen. Der Abstand zu Nachbargebäuden sei dann womöglich sehr gering. „Wir sehen die Anwohner mit Problemen behaftet“: So äußerte sich Jens Beismann (SPD) im September im Fachausschuss. Später dann lehnte der Verwaltungsausschuss den Bau ab.

Der wesentliche Unterschied im neuen Entwurf ist laut Stadtverwaltung, dass der Gebäudekomplex an der Südseite um mehr als fünf Meter kürzer ist. Es gibt weiterhin dreieinhalb Etagen sowie ein Flachdach und eine Tiefgarage. Für jede Wohnung soll es wie bisher einen Parkplatz geben, allerdings sind es nun voraussichtlich insgesamt nur noch 18 oder 19 Wohnungen.

Mehrfamilienhaus: Modell soll Höhenverhältnisse darstellen

Aus Hemmingens Fachausschuss kam der Vorschlag die Dimensionen des Bauwerks an einem Modell zu prüfen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde dieses dem Verwaltungsausschuss in vertraulicher Sitzung präsentiert und dann auch der Regionsbehörde.

Das neue Wohnhaus soll weiterhin etwa zwölf Meter hoch sein. Der bereits begonnene Abriss des bestehenden Wohnhauses samt Anbau ruht zurzeit.

Entscheidung über Neubau im Dezember

Viel Spielraum bleibt der Stadt nicht. Da es für das Gebiet keinen Bebauungsplan gibt, muss die Stadt, wie es im Fachjargon heißt, das gemeindliche Einvernehmen erteilen. Darüber diskutiert der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima am Donnerstag, 25. November. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Wegen Corona gibt es nur 15 Zuhörerplätze. Wer zuerst kommt, darf hinein. Als letztes Gremium entscheidet der vertraulich tagende Hemminger Verwaltungsausschuss am Montag, 6. Dezember.

Von Andreas Zimmer