Hemmingen

Für aufwändige Sanierungen in den Schulen sind die Sommerferien immer ein gern genutzter Zeitraum. In diesem werden die Schüler und Schülerinnen nicht von dem möglichen Lärm der Bauarbeiten gestört. Dieses Jahr sind es vor allem jedoch kleinere Projekte, die in den Ferien umgesetzt werden, teilt Fachbereichsleiter Axel Schedler auf Anfrage mit. „Das größte Projekt ist die Sanierung der Außenanlage an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld. Damit haben wir jetzt begonnen“, sagt Schedler. Die Sanierung ist Teil des Umbaus der Grundschule in eine Ganztagsschule.

Bei den meisten Schulsanierungen folgt die Gestaltung der Außenanlagen immer erst am Ende des Projekts. In diesem Fall wurden die Außenanlagen jedoch vorgezogen, weil die Stadt in ein Förderprogramm dazu aufgenommen wurde, das dieses Jahr ausläuft. Die Kinder werden unter anderem neue Podeste mit einer Rutsche, ein dreiteiliges Reck und ein neues Karussell bekommen. Die Umgestaltung der Außenanlage kostet rund 200.000 Euro.

Bau der Mensa kostet 4,4 Millionen Euro

Deutlich teurer wird der Bau der Mensa, die für die Ganztagsschule nötig ist. Hierfür veranschlagt die Stadt 4,4 Millionen Euro. Bund und Land fördern das Projekt mit 318.000 Euro. Die Stadt wird in den kommenden Wochen die Baugenehmigung bei der Region Hannover stellen. Anschließend wird das Projekt ausgeschrieben. Schedler hofft, dass der Bau dann in den Sommerferien 2022 begonnen werden kann, so dass die Mensa dann im Sommer 2023 fertig ist.

Zeitplan für Arbeiten an Wäldchenschule steht noch nicht

Auch die Wäldchenschule in Arnum wird in eine Ganztagsschule umgebaut und benötigt dafür eine neue Mensa. Gleichzeitig soll dort die Küche und der Funktionstrakt mit den Lehrerzimmern saniert werden. „Dort sind wir aber noch nicht soweit. Ein konkreter Zeitplan steht noch nicht“, sagt Schedler. Zunächst soll in diesem Jahr eine Machbarkeitsstudie für die Mensa angefertigt werden. Eine Kostenschätzung für das Projekt liegt schon vor: 5,4 Millionen Euro.

Bereits abgeschlossen ist der Umbau der Grundschule Hiddestorf in eine Ganztagsschule. Dort wurde die Mensa gemeinsam mit der Sporthalle in einem Gebäude untergebracht, das im März dieses Jahres eröffnet wurde. „Die letzten Arbeiten am Sportplatz vor der Schule sind mittlerweile auch abgeschlossen“, sagt Schedler.

Alle Grundschulen werden digital modernisiert

Vorangetrieben wird auch die Digitalisierung der Grundschulen. Alle drei Schulen sollen in diesem und im nächsten Jahr so ausgerüstet werden, dass die Schüler und Schülerinnen ihre mobilen Endgeräte per WLAN – also drahtlosen Funk – nutzen können. Dafür müssen sogenannte Access-Points und Switches ausgetauscht und neu installiert werden. „In den Grundschulen Hemmingen-Westerfeld und Arnum läuft das bereits. Dort liegen die dafür nötigen Leitungen schon“, sagt Schedler. Das ist an der Grundschule Hiddestorf noch nicht der Fall. Dort sollen zeitnah die neuen Leitungen verlegt werden, um anschließend auch das Schulgebäude digital auf den neuesten Stand zu bringen.

Von Tobias Lehmann