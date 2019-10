Geld sammeln für gute Zwecke will der Lions-Club Hannover-Expo auch in diesem Jahr wieder mit dem Benefiz-Adventskalender. Zu haben ist dieser zum Stückpreis von 5 Euro ab Donnerstag, 24. Oktober, allein in Laatzen bei drei Verkaufsstellen. Die Gewinner werden ab 1. Dezember täglich bekannt gegeben.