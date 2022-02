Hiddestorf

Es bleibt dabei: Einige Grundschüler in Hiddestorf werden spätestens zum Jahresende in Containern unterrichtet. Dafür hat sich der Verwaltungsausschuss jetzt in einer vertraulichen Sitzung ausgesprochen, wie Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) mitteilte.

Der Vorsitzende des Stadtelternrats Jens Ramhorst hatte im Vorfeld der Sitzung Bedenken von Eltern weitergetragen. So gebe es bei den mobilen Klassenzimmern zum Beispiel keinen Vorraum, es würde also viel Schmutz in die Klassenräume getragen. Eltern verweisen auf Barsinghausen-Kirchdorf, wo für eine Kita zunächst Container geplant waren, dann aber doch ein Gebäude in Holzrahmenbauweise errichtet wurde.

Container kosten 550.000 Euro

Eine Planung und Ausschreibung für ein solches Gebäude würde zu lange dauern und auch mehr kosten, erläuterte Dingeldey. Die Ausgabe für die Container soll sich auf 550.000 Euro belaufen. Hinzu kommen 35.000 Euro für das Mobiliar. Wenn der Rat wie geplant am 17. Februar die Container-Lösung beschließt, könne die Stadt danach dafür den Bauantrag einreichen.

Auf dem eingezäunten Gelände hinter der Bushaltestelle sollen die Container für die Grundschule Hiddestorf aufgestellt werden. Quelle: Torsten Lippelt

Dingeldey wies Bedenken von Eltern zurück, dass sie Kinder die Container verlassen müssten, um auf Toilette zu gehen. Dem sei nicht so. „Die Container sollen spätestens zum Jahresende bezugsfertig sein.“

Die Grundschule hat Platzprobleme. Die vier Klassenräume und der Werkraum im Gebäude an der Ostertorstraße reichen nicht mehr aus. Der Werkraum ist schon von einer Klasse belegt, denn es gibt zwei zweite Klassen. Wenn die barrierefreien Container für zwei Klassen stehen, kann die Schule auch wieder den Werkraum als solchen nutzen.

Feuerwehr stellt Raum für Grundschüler bereit

Schon im neuen Schuljahr ab August 2022 werden zwei erste Klassen gebildet. Für die Zwischenzeit, bis die Container stehen und eingerichtet sind, stellt die Ortsfeuerwehr ihren Gruppenraum zur Verfügung, den die vierte Klasse dann vormittags nutzen kann. Die Container sollen auf einem hügelähnlichen Gelände aufgestellt werden.

Der Hemminger Bildungsausschuss hatte die Container für Hiddestorf im Januar einstimmig befürwortet. Dingeldey hatte in jener Sitzung deutlich gemacht: „Es ist nicht mehr der Container, wie er vor 15 Jahren war, auch aus energetischer Sicht.“ Die Container seien nicht auf Lager, sondern würden erst nach Bestellung angefertigt. Der Bürgermeister hatte zudem darauf hingewiesen, dass beim Standort der Container auch die Anschlüsse im nahe gelegenen Feuerwehrgerätehaus eine Rolle spielten.

Von Andreas Zimmer