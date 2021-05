Hemmingen

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Gebiet des Kommissariats Ronnenberg, zu dem auch Hemmingen, Gehrden und Wennigsen zählen, ist im vergangenen Jahr zwar erneut leicht zurückgegangen. Dafür hat sich der Anteil der Radfahrer bei Unfällen verdoppelt.

Insgesamt registrierten die Beamten im vergangenen Jahr 1386 Unfälle. Das sind 34 weniger als im Vorjahr und entspricht sogar einem Minus von 100 gegenüber dem Jahr 2018. Dabei kamen 227 Menschen zu Schaden und drei verstarben.

Großteil der Radfahrer bei Unfällen verletzt

Auffällig in der jetzt vorgelegten Unfallstatistik ist, dass die Zahl der beteiligten Radfahrer sich mehr als verdoppelt hat: von 68 im Jahr 2019 auf 139. Nur 21 Radler blieben unbeschadet. 93 hingegen verletzten sich leicht, 25 Radfahrer sogar schwer.

Schwerpunktorte oder eine Auffälligkeit bei der Unfallursache gebe es nicht, teilte der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Oliver Müller, mit. „Die Verkehrsunfälle sind flächendeckend, die Ursachen vielschichtig.“ Auch gab es Unfälle, an denen Radfahrer und Radfahrerinnen allein beteiligt waren.

Immer mehr Pedelecs im Straßenverkehr

Als möglichen Grund für die Zunahme der Unfälle mit Fahrrädern nennt Müller die insgesamt steigende Zahl von Radlern während der Corona-Pandemie. Zudem gebe es immer mehr Pedelecs im Straßenverkehr, bei denen ein Elektromotor die Fahrt mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde unterstützt. An den 139 Unfällen mit Radfahrerinnen und Radfahrern waren 37 Pedelecs beteiligt. Für die Nutzung von Pedelecs ist keine besondere Zulassung nötig.

Das Kommissariat will weiterhin einen besonderen Fokus auf die Kontrolle von Radlern legen. Wegen der Corona-Pandemie konnten Aktionen zur Prävention wie Fußgängerführerscheine und Überprüfungen von Fahrrädern an Grundschulen nur eingeschränkt stattfinden. Sobald es wieder möglich ist, solle die Verkehrsunfallprävention wieder umfassender angeboten werden, kündigte Müller an.

Weniger Unfallfluchten – geringere Aufklärungsquote

Die meisten Unfallursachen werden in der Kategorie Sonstige mit 52 Prozent verzeichnet. Dazu zählen technische Mängel oder Witterungseinflüsse. Weitere 16 Prozent der Ursachen werden dem ruhenden Verkehr zugeordnet, 12 Prozent dem sogenannten Begegnungsverkehr.

Die Zahl der Unfallfluchten ist der Statistik zufolge auf 363 zurückgegangen. Zum Vergleich: 2018 wurden noch 414 Fälle und im Folgejahr sogar 427 Unfallfluchten registriert. Weiter gesunken ist allerdings auch die Aufklärungsquote in diesem Bereich. Lag diese 2018 bei 43 Prozent, waren es im Jahr darauf 41,5 Prozent. 2020 hingegen konnten laut der Statistik des Kommissariats Ronnenberg nur noch 36,6 Prozent der Unfallfluchten aufgeklärt werden.

