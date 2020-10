Hemmingen

Die Polizei ist am Montagabend in Hemmingen auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden, die sich offenbar auffällig verhielten. Die beiden saßen gegen 21 Uhr auf dem Mouline-Aux-Platz, wo die Polizei regelmäßig verstärkte Präsenz zeigt. Bei der Kontrolle der Jugendlichen fanden die Beamten bei einem 15-Jährigen einen Joint. Weil die Polizei in seiner Umhängetasche noch mehr Drogen vermutete, untersuchte sie auch diese und entdeckte stattdessen mehrere zum Teil selbst hergestellte Böller.

Polizei : Böller von Hobbybastlern sind gefährlich

Aus Sicherheitsgründen ließen die Beamten daraufhin den Bereich um den Mouline-Aux-Platz sperren, bis die Entschärfer der Polizei eintrafen. Die Spezialisten stuften die Böller als gefährlich ein und beschlagnahmten sie. „Unter anderem an der Art der Verarbeitung kann man erkennen, wie gefährlich diese selbst gebauten Böller von Hobbybastlern sind“, erläutert Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Im Gegensatz zu industriell hergestellten Sprengkörpern könne man zudem nicht einschätzen, wie viel Schwarzpulver verwendet worden sei. Daher gehe die Polizei stets auf Nummer sicher und beschlagnahme die Böller.

Im Fall des 15-Jährigen erwirkte die Polizei nach dem Fund eine Hausdurchsuchung. Mit der Unterstützung von Einsatzhunden für Sprengstoffe und Rauschgift wurde die Hemminger Wohnung des Jugendlichen untersucht und einiges gefunden. Außer Werkzeugen zum Bau von Sprengkörpern entdeckten die Beamten auch das dazugehörige Rohmaterial für die Böller. Beides wurde beschlagnahmt.

Junger Hemminger erhält zwei Strafanzeigen

Mit seinen 15 Jahren ist der junge Hemminger bereits strafmündig und kann für seine Vergehen zu Strafen verurteilt werden. Er sieht sich nun mit gleich zwei Strafanzeigen konfrontiert: eine wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine weitere wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. „Das Verfahren wurde eingeleitet“, so Betram.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Herstellung und auch die Lagerung von selbst hergestellten und verbotenen sogenannten Polenböllern aufgrund der nicht bekannten Sprengkraft zu lebensgefährlichen Verletzungen führen kann. Informationen zum sicheren Umgang mit pyrotechnischen Erzeugnissen gibt es hier im Internet.

Wie gefährlich Böller sein können, zeigt sich jedes Jahr vor allem zu Silvester. Bei den Feierlichkeiten kommt es immer wieder zu Unfällen. Bereits seit zwei Jahren sind daher aus Sicherheitsgründen in der Innenstadt von Hannover an Silvester keine Spreng- und Feuerwerkskörper mehr erlaubt.

Von Sarah Istrefaj