Die Stadt will langfristig weiteren Wohnraum schaffen: auf der sogenannten Fläche 60 an der B3 in Hemmingen-Westerfeld sowie im Gebiet Arnum-West in der Verlängerung der Bockstraße. Doch bei den Ratsfraktionen driften die Meinungen, was dort konkret entstehen soll, weit auseinander.