Hemmingen-Westerfeld

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 4 Uhr zwei Einbrecher auf frischer Tat gefasst. Die beiden 24 und 29 Jahre alten Männer waren in ein Reihenmittelhaus am Katzbachweg eingestiegen. Dazu hatten sie eine rückwärtige Kellertür eingeschlagen. Eine aufmerksame Nachbarin hörte verdächtige Geräusche und verständigte die Polizei. Die Beamten des für Hemmingen zuständigen Kommissariats Ronnenberg trafen die beiden Täter noch im Haus an. Sie leisteten bei der Festnahme keinen Widerstand. Der 29-Jährige wurde bereits per Haftbefehl gesucht.

Von Tobias Lehmann