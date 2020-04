Weil ein 20-jähriger Hannoveraner in der Nacht zu Karfreitag in einem geliehenen Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs war, hat die Polizei in Hemmingen dessen Wagen an Ort und Stelle vorerst stillgelegt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.