Arnum

Am Ende ihrer Trunkenheitsfahrt scheiterte eine 54-Jährige daran, einen Gang bei ihrem Wagen einzulegen: Die Polizei hat am Freitagabend gegen 20.20 Uhr einer Hemmingerin die Weiterfahrt untersagt, die zuvor wegen ihrer ungewöhnlichen Fahrweisen Passanten am Osterbruchweg in Arnum aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. In der Dienststelle wurde ihr zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen die 54-Jährige läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von Astrid Köhler