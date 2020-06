Hemmingen-Westerfeld

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 0.45 und 3.30 Uhr in eine Spielothek an der Gutenbergstraße in Hemmingen-Westerfeld eingebrochen. Dazu haben sie den Glaseinsatz an der Eingangstür aus der Fassung geschlagen, teilte die Polizei mit.

Täter lösen Alarm aus

Beim Betreten des Gebäudes lösten die Täter allerdings den Alarm aus und flüchteten. Trotz der anschließenden Suche der Polizei mithilfe von Diensthunden und einem Hubschrauber konnten die Einbrecher entkommen. Zeugen melden sich bei dem für Hemmingen zuständigen Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70.

Anzeige

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere lokale Nachrichten finden Sie auf haz.de/ hemmingen

Von Tobias Lehmann