Arnum

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen BMW aufgebrochen, der am Gebrüder-Grimm-Weg in Arnum geparkt war. Die Tat wurde um 8.20 Uhr bemerkt. Laut Mitteilung der Polizei gelang es den Tätern, den Wagen zu öffnen, ohne einen Schaden zu verursachen.

Diebstahl aus BMW am Gebrüder-Grimm-Weg in Arnum

Die Unbekannten entwendeten die sogenannte Multimedia-Einheit im Wert von rund 2500 Euro aus dem Fahrzeug. Das auch für Hemmingen zuständige Kommissariat Ronnenberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05109) 51 70 zu melden.

Von Tobias Lehmann