Hemmingen-Westerfeld

Im Kulturzentrum bauhof wird es wieder kabarettistisch-komisch und musikalisch. Das Team hat das Programm für März und April präsentiert. Fast alle Veranstaltungen sind Nachholtermine für bereits geplante Auftritte, die wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 ausfallen mussten, teilt Sprecherin Ingrid von Drathen mit. Komplett neu gebucht wurden lediglich die Kabarettgruppe Salon Herbert Royal, der Comedian Ole Lehmann und der Reiseberichterstatter Rainer Dorau.

Fast alle Veranstaltungen werden zunächst im bauhof, Dorfstraße 53, in Hemmingen-Westerfeld geplant. Sollten jeweils mehr als 30 Karten verkauft werden, wird der Auftritt in das Forum der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld verlegt. Dort kann der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden. Alle Karten können über die Seite www.bauhofultur.de gekauft werden.

Diese Künstler treten auf:

Anka Zink, Freitag, 4. März, 20 Uhr. Die Kabarettistin Anka Zink will mit ihrer „Wichtig-Tuer-Entlarv-Liste“ und dem ultimativen Narzissten-Selbsttest den gesunden Menschenverstand retten. In ihrem Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ singt sie ein Halleluja auf das Protzen für alle, die immer noch klotzen. Sie geht darauf ein, dass in einer Welt von Supermodels, Superfood, Superschnäppchen und Supersex kein Platz mehr ist für Bescheidenheit. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Anka Zink Quelle: Linn Marx

Salon Herbert Royal, Sonnabend, 5. März, 20 Uhr. In einer Vorpremiere des aktuellen Programms treten die sechs Satiriker des Salons Herbert Royal im bauhof auf. Mit einem lachenden und noch einem lachenden Auge blicken sie auf regionale und weltbewegende Ereignisse des Jahres 2021 zurück und auch nach vorn. Der Vorsitzende des Kulturzentrums bauhof, Klaus Grupe, kündigt an: „Die Veranstaltung wird in jedem Fall im Forum der KGS sein. Wir rechnen mit vielen Besuchern.“ Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Herbert Royal war schon zweimal im bauhof, zuerst 2019.

Salon Herbert Royal Quelle: privat

Rainer Dorau, Dienstag, 15. März, 20 Uhr. Der Hemminger Rainer Dorau berichtet in einer audiovisuellen Multivisionsshow von seiner Fahrt mit dem Rad vom Roten Meer zum Toten Meer. Begleitet hat ihn auf der Tour im November der Hemminger Künstler Martin Sander. Dorau berichtet von den Herausforderungen einer Reise durch Jordanien und zeigt einzigartige historische und landschaftliche Höhepunkte. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Rainer Dorau und Martin Sander fahren mit dem Rad durch Jordanien. Quelle: Rainer Dorau

Heinz Gröning, Freitag, 18. März, 20 Uhr. Heinz Gröning geht in seinem Programm „Der perfekte Mann“ auf die Beziehung zu seiner Frau ein. Der Komiker mit abgeschlossenem Medizinstudium sagt: „Ein Mann, der es mit seiner Frau aufnimmt – der lügt.“ Gröning untersucht, was große Dichter, Denker und Philosophen zum Thema Beziehung gesagt haben und stellt alles in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Heinz Gröning. Quelle: Stefan Mager

Deveser Fotografen, Mittwoch, 23. März, 20 Uhr. Die Weltenbummler Rita und Harald Schneider aus Devese berichten in einer 75-minütigen Audiovisionsshow von ihrer Reise nach Irland. Das Ehepaar hat filmreife Kulissen und Jahrtausende alte Kultstätten besucht, irischen Whiskey getestet und bei irischer Musik gefeiert. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Rita und Harald Schneider zeigen Fotos aus Irland. Quelle: Rita und Harald Schneider

Cara, Sonntag, 27. März, 17 Uhr. Die deutsch-schottische Band Cara hat sich mit ihren Irish-Folk-Songs in den vergangenen 18 Jahren einen international exzellenten Ruf erspielt. Bereits zweimal hat die vierköpfige Gruppe den Irish Music Award bekommen. Mit Coversongs und eigenen Kompositionen sind die vier Musiker bereits in zahlreichen Ländern Europas sowie in den USA und Australien aufgetreten. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Cara Quelle: privat

Frederic Hormuth, Freitag, 1. April, 20 Uhr. Frederic Hormuth präsentiert in seinem Programm „Wer sind eigentlich WIR?“ ein Kabarett mit Herz, Haltung und Liedern am Piano. „Das Wir ist nach monatelangem Abstandhalten und der ständigen Gefahr von La Ola feiernden Viren in der Dauerkrise“, behauptet Hormuth. In seinem Soforthilfe-Programm versucht er zu retten, was noch zu retten ist. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Frederic Hormuth Quelle: Sven Klügl

Schwarzblond, Freitag, 22. April, 20 Uhr. Der androgyne Latin Lover Benny Hiller und Modeliebhaberin Monella Caspar laden zum „Glamour Pop Entertainment“ ein. Hiller wird mit seinem vier Oktaven umfassenden Gesang Lieder zum „Staunen, Träumen und Gänsehäuten“ präsentieren. Zu der Musik tanzt und performt Monella Caspar in von ihr selbst entworfener Haute Couture. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Schwarzblond Quelle: Benny Hiller

Ole Lehmann, Freitag, 29. April, 20 Uhr. Der preisgekrönte Stand-up-Comedian Ole Lehmann aus Berlin widmet sich in seinem Programm #Tacheles den wichtigen Dingen des Lebens. So stellte er zum Beispiel die Frage: „Warum ist Bares für Rares besser als Sex?“ Lehmann philosophiert auf seine eigene unbeschwerte und manchmal verrückte Art einfach drauflos über alles, was ihm so in den Sinn kommt. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Ole Lehmann Quelle: privat

Von Tobias Lehmann