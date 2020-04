Hemmingen

Die Hemmingerin Karina Möllenhoff hat einen großen Wunsch: „Ich will, dass auch unsere Enkel noch eine lebenswerte Welt vorfinden.“ Um selbst aktiv daran mitzuwirken hat sie im März 2019 gemeinsam mit Marie-Christine Leppers, Kathrin von Marcard und Christine Meinecke das an die Bürgerstiftung angegliederte Projekt #wirfürmorgen gestartet. Es soll sensibilisieren und Anreize schaffen, über Ressourcen und Konsum nachzudenken. „Es ist ein Mosaikteil auf dem Weg zur familienfreundlichen und enkeltauglichen Zukunft im Grünen“, sagt die gebürtige Emsländerin, die 2018 mit ihrer Familie von Wien nach Hemmingen gezogen ist.

Projekte in Kindergärten

In dem einem Jahr, seit dem das Projekt läuft, hat Möllenhoff mit ihrem Team bereits verschiedene Aktionen in städtischen Institutionen umgesetzt. Für den Kindergarten Hiddestorf hat die Unternehmensberaterin im September 2019 ein vierwöchiges Projekt zu den Themen Abfallvermeidung und Mülltrennung organisiert. Die Kinder konnten den Entsorgungsprozess von Müll miterleben. Sie besichtigten unter anderem den Recyclinghof in Pattensen und freuten sich über den Besuch der Müllabfuhr auf dem Gelände in Hiddestorf. Um den Kindern eine weitere Beschäftigung mit dem Thema zu ermöglichen, stellte die Bürgerstiftung eine Bücherkiste mit Literatur zusammen. Eine zweite Wander-Bücherkiste der Bürgerstiftung kam im Harkenblecker Spielgarten zum Einsatz, der ein eigenständige Projekt zum Thema plastikfreies Frühstück angeboten hatte.

An der KGS läuft die AG „Mondays for Future“

An der KGS Hemmingen bietet Möllenhoff eine Nachhaltigkeits-AG mit dem Titel „Mondays for Future“ an. Teilnehmen können Schüler der Jahrgänge fünf und sechs. Unter anderem haben die Kinder dort schon gemeinsam mit dem Nabu Nistkästen gebaut und mit den Umweltverein Janun aus Hannover in einem Klimaworkshop Stofftaschen genäht. „Die Kinder sollen möglichst frühzeitig für Möglichkeiten des Recyclings sensibilisiert werden“, sagt Möllenhoff. So ging es an einem Tag auch um die Wiederverwendung von Papier. Kinder zerrissen zunächst alte Tageszeitungen, um sie anschließend für Bastelarbeiten zu verwenden. Der elfjährige Emil und der zehnjährige Fabian waren sich dabei einig: „Dieser Kurs macht Spaß, und wir lernen gleichzeitig etwas Gutes.“

Weitere Kooperationen sind geplant

Für die Zukunft plant Möllenhoff Kooperationen mit den Kindergärten in Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg. „Institutionen bekommen nicht mehr Arbeit, wenn sie für ein Projekt mit uns kooperieren. Wir kümmern uns um alles“, verspricht Möllenhoff. Auch eine Zusammenarbeit mit dem SC Hemmingen-Westerfeld ist im Gespräch. „Über Details müssen wir uns aber noch abstimmen“, sagt Möllenhoff. Gleichzeitig versucht sie, ein möglichst breites Netzwerk für das Projekt aufzubauen und möglichst viele Kontakte zu knüpfen. Unter anderem hat Möllenhoff die Aktivitäten auch schon beim Hemminger Unternehmerfrühstück vorgestellt. „Für mich ist das Projekt #wirfürmorgen eine Herzensangelegenheit. Ich hoffe, dass möglichst viele sich daran beteiligen“, sagt sie.

