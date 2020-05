Und plötzlich stand er ganz vorn: Reinhard Schütze, Sprecher der Interessengemeinschaft Hochwasserschutz, hat in der Ratssitzung am Donnerstagabend in Hemmingen zwei Fraktionschefs Sandsäcke als Kritik an deren Abstimmungsverhalten auf den Tisch gelegt. Die Aufschrift: „Danke für nichts.“