Ohlendorf

Die Kreisstraße 225 wird zunehmend zur Gefahr für Radfahrerinnen und Fadfahrer. Zwar ist die alte Verbindung zwischen Ohlendorf und Devese seit Eröffnung der neuen Umgehungsstraße Anfang des Jahres für Autos gesperrt. Doch von Ohlendorf bis zum Café Webstuhl im Bürgerholz dürfen sie weiterhin fahren. Da ein Schild mit einer Tempobegrenzung fehlt, brettern einige Autofahrerinnen und -fahrer mit Tempo 100 entlang, wie es üblicherweise auf Landstraßen gilt. „Das ist für Radfahrer und vor allem für Kinder extrem gefährlich“, sagt Thorsten Langner aus Hiddestorf, der die Strecke zwei- bis dreimal pro Woche mit dem Rad fährt. „Dabei werde ich jedes Mal von Autos in sehr schnellem Tempo überholt.“

Radfahrer können nicht ausweichen

Das Gefährliche daran: Mittlerweile wurden links und rechts an der Straße der Asphalt entfernt und die Seitenbereiche geschottert, sodass nur noch eine Fahrspur zur Verfügung steht. Radfahrer können kaum noch ausweichen, wenn ihnen ein Auto entgegenkommt oder sie überholt. Vor allem für die Schulkinder ist dies aus Langners Sicht gefährlich. Denn viele Jungen und Mädchen aus Hiddestorf und Ohlendorf nutzen die Strecke, um zur KGS in Hemmingen-Westerfeld zu radeln. „Und gerade morgens ist auf dem Teilstück bis zum Café Webstuhl viel Autoverkehr, weil dann auch viele Eltern ihre Kinder in den Waldkindergarten fahren“, sagt Langner.

Rückbau macht Straße gefährlicher

Ziel ist es, die K225 zwischen Ohlendorf und Devese zu einem Wirtschaftsweg zurückzubauen, den auch Radfahrer und Fußgänger nutzen dürfen. Zurzeit ist die Situation für Radfahrer jedoch unbefriedigend. „Statt eine Verbesserung für Radfahrer zu erreichen, ist die Straße nun viel gefährlicher geworden“, sagt Langner. Zudem sei laut der aktuellen Beschilderung, die ein Verbot für Fahrzeuge aller Art ausweist, auch Radfahrern die Durchfahrt nicht gestattet. Lediglich für das Teilstück von Ohlendorf bis zum Café Webstuhl gilt eine Ausnahmeregelung, ebenso wie für die Autofahrer. „Ich verstehe nicht, warum es so lange dauert, die entsprechenden Schilder anzubringen“, sagt Langner und betont: „Für Radfahrer wäre die K225 eine hervorragende Verbindung zwischen Ohlendorf und Hemmingen-Westerfeld.“ Er bedauere, dass sie nicht als Radschnellweg ausgewiesen, sondern stattdessen zurückgebaut worden sei. „In meinen Augen ist das eine unsinnige Geldverschwendung.“

Laut Region gilt Tempo 30

Die Stadt Hemmingen verweist bei der Zuständigkeit auf die Region Hannover. „Die Straßenbaulast ist bislang noch nicht auf uns übergegangen“, sagt die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. „Sobald wir zuständig sind, werden wir uns auch um eine entsprechende Geschwindigkeitsbegrenzung kümmern.“

Der Region Hannover, die für die Kreisstraße zuständig ist, sei die Gefährdung von Radfahrern auf dem Teilstück von Ohlendorf bis zum Café Webstuhl nicht bekannt, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz und macht klar: „Auf dem Teilstück ist verkehrsbehördlich Tempo 30 angeordnet. Die Beschilderung müsste in Kürze erfolgen.“ Damit dürfte sich die Situation für Radfahrer dann deutlich entspannen.

Von Stephanie Zerm