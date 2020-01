Hemmingen-Westerfeld

„Ich kenne Rainer Dorau schon ein paar Jahre. Er ist ein bisschen verrückt.“ Mit diesen Worten kündigte der Vorsitzende des Kulturzentrums bauhof, Klaus Grupe, am Dienstagabend augenzwinkernd Doraus Vortrag vor ausverkauftem Haus in Hemmingen-Westerfeld an. Der Hemminger berichtete über seine beiden großen Fahrradtouren. Vor drei Jahren ist er rund 1700 Kilometer von Düsseldorf bis Barcelona gefahren, 2019 bewältigte Dorau die mehr als 1000 Kilometer von Barcelona über den Jakobsweg nach Santiago de Compestela. Im bauhof-Publikum saß ein besonderer Gast: Adria Presas, ein Spanier, der ihn einen Teil des Weges begleitete. Beide verbindet nun eine Freundschaft.

Dorau, der in Hemmingen-Westerfeld wohnt, kündigte bereits seine nächste Tour an. Im März will er die From-Red-to-Dead-Tour fahren, die ihn vom Roten zum Schwarzen Meer führen soll. Die Strecke ist rund 450 Kilometer lang, führt aber über 1700 Höhenmeter. Begleitet wird er von einem Franzosen, den er auf seiner ersten Tour kennenlernte.

Rainer Dorau fährt auf dem Jakobsweg

Im bauhof zeigte Dorau zahlreiche Fotos der beiden Touren und berichtete von Wetterkapriolen, Begegnungen mit zahlreichen Menschen und ging auch auf geschichtliche und politische Hintergründe ein. „Immer wieder werde ich gefragt, ob solche Einzeltouren nicht einsam sind“, sagte Dorau. Doch er verwies auf seinen Schatten, der in Frankreich Charles hieß und in Spanien Carlos. „Mit ihm konnte ich über alle Themen reden“, sagte Dorau. Wichtig war dieser Schatten für ihn auf der ersten Tour. Auf dem Jakobsweg wurde der Hemminger, der alle Stempel für seinen Pilgerpass sammelte, von seinem spanischen Bekannten Adria Presas begleitet, der jetzt anlässlich des Vortrages nach Hemmingen gekommen war.

Auf dem Jakobsweg sei vor allem das Wetter sehr herausfordernd gewesen. „Auf einem Teil der Strecke herrschten Temperaturen von 35 Grad oder mehr. Dort haben wir uns in der Mittagszeit immer ein schattiges Plätzchen gesucht, weil das Fahren nicht mehr möglich war“, sagte Dorau. Auf einem weiteren Abschnitt wurden die beiden Radfahrer dann mit Temperaturen von lediglich fünf Grad konfrontiert. „Dort haben wir dann geschummelt und einen Teil des Wegs mit der Bahn abgekürzt“, sagte Dorau.

Mit dem Rad durch Europa

Dennoch legten Dorau und Presas auch dann noch einen Teil der Strecke bei niedrigen Temperaturen zurück. Dorau berichtete, dass er für den Notfall lange Unterhosen eingepackt hatte. Sein Begleiter hatte darauf verzichtet. Darauf ging Presas am Ende der Veranstaltung noch kurz in englischer Sprache ein. Er habe sich geärgert und ein beliebtes deutsches Schimpfwort zur Beschreibung der Situation genutzt, sagte er augenzwinkernd. Zunächst habe er Doraus Angebot, eine lange Unterhose zu nutzen, noch abgelehnt, später dann aber doch zugegriffen.

Dorau zeigte sich während seiner Tour sehr kontaktfreudig. „Viele Gespräche ergeben sich häufig auch daraus, dass ich jemanden frage, ob er mich an dem ein oder anderen Ort einmal fotografieren kann“, sagte Dorau. Zu vielen der so geschlossenen Bekanntschaften hat Dorau über die sozialen Medien immer noch Kontakt.

Erlös an Fahrradwerkstatt und Haiti-Kinderhilfe gespendet

Ein Foto zeigte auch das von Dorau sogenannte Beautycase. Dieses enthielt verschiedene Cremes zur Schmerzlinderung und eine Dose mit Melkfett. „Mit dem Melkfett habe ich mich täglich eingerieben“, sagte der 1955 geborene Dorau.

Den Erlös des Abends im Kulturzentrum spendeten Dorau und der bauhof zu gleichen Teilen in Höhe von jeweils 250 Euro an die Fahrradwerkstatt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) in Hemmingen-Westerfeld und die deutschlandweit tätige Haiti-Kinderhilfe. Als Vertreter der Selbsthilfewerkstatt freuten sich Günther Kleinod und Michael Maier über die Unterstützung. Für die Haiti-Kinderhilfe bedankte sich die stellvertretende Vorsitzende Barbara Meisig aus Hannover.

Rainer Dorau (Mitte) und Klaus Grupe (Zweiter von rechts) spenden den Erlös der Veranstaltung im bauhof zu gleichen Teilen der Fahrradwerkstatt und der Haiti-Kinderhilfe. Michael Maier (links), Günter Kleinod und Barbara Meisig freuen sich. Quelle: Tobias Lehmann

Dorau hat seine ausführlichen Reiseberichte im Internet veröffentlicht: Von Düsseldorf nach Barcelona und von Barcelona nach Santiago de Compostela.

Von Tobias Lehmann