Arnum

Wann immer der Efeu an der Friedenskirche einen neuen Schnitt braucht, klettert Ralf Herrmann auf die mehr als vier Meter hohe Leiter und setzt die Gartenschere an. Und das ist meistens einmal im Monat der Fall. „Der Efeu wuchert sonst über die Fenster und beschädigt das Dach“, sagt der Arnumer. Herrmann leitet seit 2008 die Gartentruppe der Friedenskirchengemeinde. „Es macht mir Spaß, der Gemeinde etwas Gutes zu tun“, sagt der Postbote, der die Grünpflege rund um Kirche und Gemeindehaus ehrenamtlich am Wochenende erledigt.

Unterstützung bekommt Herrmann dabei von drei bis vier weiteren Freiwilligen im Alter von 40 bis 60 Jahren. „Früher kamen immer so zehn bis zwölf Helfer zu den Arbeitseinsätzen“, sagt er. „Aber viele sind ausgeschieden, weil sie zu alt geworden sind oder keine Zeit mehr haben.“ Die anfallenden Arbeiten erledigt die Truppe dennoch mit Bravour. „Schließlich soll es um die Kirche ordentlich aussehen“, sagt Herrmann. Und im Laufe der Jahre seien mehrere große Bäume auf dem Kirchengelände gefällt worden, sodass die Arbeit weniger geworden sei und auch von weniger Helfern erledigt werden könne.

Anzeige

Am Jahresende steigen die Helfer dem Gemeindehaus aufs Dach

Jeden letzten Sonnabend im Monat schneidet die Gruppe die Hecke rund um den Gemeindegarten, fegt die Wege und pflegt die Beetbepflanzung vor der Kirche. Im Herbst harken die Helfer Laub – was oft einer Sisyphosarbeit gleichkommt. „Wir haben es schon erlebt, dass wir alles Laub ordentlich weggeharkt hatten, und am nächsten Tag sah es aus wie vor unserem Einsatz“, berichtet der Hobbygärtner, der durch die Arbeit in seinem eigenen Garten bereits Erfahrung in Sachen Laub und Pflanzenpflege hat. Aber auch kleinere Reparaturen, etwa am selbst gebauten Zaun um den Gemeindegarten, oder die Reinigung des Flachdachs des Gemeindehauses am Ende des Jahres übernimmt die Truppe, die sich bereits seit mehr als 20 Jahren um die Pflege des Außengeländes der Gemeinde kümmert.

Weitere HAZ+ Artikel

Ralf Herrmann hat Spaß bei der Gartenarbeit. Quelle: Daniel Junker

Nach jedem Arbeitseinsatz gibt es selbst gebackenen Kuchen

Lediglich im März und April diesen Jahres fielen die Arbeitseinsätze wegen der Corona-Pandemie aus. Mittlerweile treffen sich die Helfer wieder unter Einhaltung der Hygieneregeln. Auch beim obligatorischen Kuchenessen nach der Arbeit achten sie zurzeit auf die Einhaltung der Abstandsregeln. „Statt wie früher im Gemeindehaus essen wir den Kuchen jetzt draußen“, sagt Herrmann. Die Köstlichkeiten werden jeden Monat von Frauen aus der Gemeinde für die Gartenhelfer gebacken. „Dadurch gibt die Gemeinde uns auch etwas zurück.“ Als Herrmanns Vorgänger 2008 aus Altersgründen das Amt als Leiter der Gartengruppe abgab, übernahm der Arnumer Postbote zunächst sporadisch dessen Aufgaben, zu denen auch die Planung und Koordination der Arbeiten gehören. Mittlerweile sind daraus zwölf Jahre geworden, und ein Ende ist nicht in Sicht. „Die Arbeit macht mir einfach Freude“, sagt Herrmann. „Daher werde ich sie noch ein bisschen weitermachen.“

Gruppe sucht weitere Helfer

Die Gartentruppe sucht Unterstützung. In der Regel trifft sie sich jeden letzten Sonnabend im Monat von 14 bis 16 Uhr. Wer helfen will, kann sich bei Ralf Herrmann unter Telefon (05101) 5154 melden.

Von Stephanie Zerm