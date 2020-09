Hemmingen

Immer wieder toben sich Randalierer an dem Gebäude der KGS Hemmingen aus. So auch am Freitag oder Sonnabend, als Unbekannte mehrere Glasscheiben der Eingangstür mit Bierflaschen beschädigten.

Nach Auskunft der Polizei wurden mehrere Elemente beschädigt. Das Glas der Scheibe sei zwar nur gerissen und nicht gänzlich zersplittert, gleichwohl muss es ersetzt werden. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.In den vergangenen Jahren hatte es an der KGS bereits mehrere Sachbeschädigungen sowie versuchte und auch vollendete Einbrüche gegeben, darunter 2018 in die Bibliothek.

Aufgefallen war die aktuelle Sachbeschädigung an der KGS-Eingangstür am Samstagabend. Der Tatzeitraum soll zwischen Freitag 18 und Sonnabend 18.15 Uhr liegen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ronnenberg entgegen unter Telefon (05109) 5170, ab Montag auch die Station in Hemmingen-Arnum, die unter der Nummer (05101) 854330 erreichbar ist.

Von Astrid Köhler