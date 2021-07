Hemmingen

Die Stadt Hemmingen wird mehr verkehrsberuhigte Bereiche ausweisen – nicht aber, bevor die Meinung der Anwohnerschaft zu den Spielstraßen eingeholt wird. Das hat der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mehrheitlich beschlossen. Konkret wird dies zunächst an der Hannah-Arendt-Straße in Arnum durchgeführt. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Wie verlief die Abstimmung im Rat?

Das Gremium hat einen Antrag der SPD/CDU-Koalition mehrheitlich beschlossen, die den ursprünglichen Antrag der Grünen abänderte. Die Unabhängigen Hemminger (DUH) unterstützen ihn, die Grünen lehnten ihn ab.

Warum haben die Grünen den Antrag der SPD/CDU-Ratskoalition abgelehnt?

Sie nannten inhaltliche Gründe, zum Beispiel den Vorschlag von SPD/CDU, auf dem Loydbrunnenweg in Devese Tempo 10 oder Tempo 20 anzuordnen. Schließlich gehöre der Weg zum Fahrradwanderweg Grüner Ring. Zudem sei der Antrag erst fünf Stunden vor Beginn der Ratssitzung eingereicht worden, obwohl der Antrag der Grünen vom Mai stamme. Zum Loydbrunnenweg gab Jan Dingeldey (CDU) zu bedenken, dass bei einer Spielstraße die Rechts-vor-Links-Regelung entfalle. Deshalb sei aus der Anwohnerschaft der Wunsch geäußert worden, die ganze Straße zu betrachten, also das Teilstück des Grünen Rings und das Teilstück, das durchs Wohngebiet führt.

Warum kam der Antrag so spät?

SPD-Fraktionschef Jens Beismann zufolge konnten sich die Fraktionen im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss „leider nicht auf einen einheitlichen Antrag einigen“. Drei Abende später war schon die Ratssitzung. „Es war keine Kompromissbereitschaft auf weiter Flur erkennbar“, kritisierte Beismann.

Dieses Schild weist auf verkehrsberuhigte Bereiche hin. Quelle: HAZ-Archiv

Welche Straßen soll die Verwaltung erst einmal prüfen?

Spielstraßen oder Alternativen wie Tempo-10-Zone soll die Verwaltung in folgenden Straßen prüfen: Gänsemarsch (Hemmingen-Westerfeld), Ludwig-Windthorst-Straße (Arnum), Orffstraße (Arnum) und Rhumeweg (Arnum). Eine Tempo-10- oder Tempo-20-Zone soll die Verwaltung an der Straße Texas (Harkenbleck) und Loydbrunnenweg (Devese) prüfen.

Wie geht es jetzt weiter?

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) kündigte an, dass die Verwaltung eine Projektgruppe bilden werde.

Was hat es mit der Zwei-Drittel-Mehrheit auf sich?

SPD und CDU regten an, Spielstraßen nur einzurichten, wenn sich eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Anwohnerinnen und Anwohner dafür aussprechen oder wenn „zwingende rechtliche Gründe vorliegen“. Roman Binder (Grüne) kritisierte, wenn die Stadt dieser Logik folge, dürfte auch der Bürgermeister nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden. „Wir fragen ja auch nicht bei Fahrradstraßen, obwohl diese mehr nutzen als dort wohnen.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze machte deutlich, die Entscheidung dürfe den Anwohnern „nicht vom Rathaus aus übergestülpt werden“. Sie seien es schließlich, die täglich dort unterwegs seien. „Es ist schon ein Unterschied, ob dort jetzt Tempo 30 ist und bald vielleicht nur 6 Kilometer pro Stunde erlaubt sind“ , sagte Konze. Wolf Hatje (DUH) gab zu bedenken, dass sich Kinder bei Spielstraßen „darauf berufen, dass ihnen keiner in die Quere kommt“. Doch egal ob es sich um Radfahrer, die Post- oder Paketzusteller sowie die Müllabfuhr und die Straßenreinigung handelt: „Alle sind deutlich flotter unterwegs“, kritisierte er.

Warum stand zeitweilig der Rhumeweg im Vordergrund? Das ist doch eine Sackgasse in Arnum?

Kerstin Liebelt (SPD) sagte, dort seien fast nur Anwohner unterwegs. Ein illegaler Trampelpfad führe zu einer Streuobstwiese. Es sei daher nicht sinnvoll, dort eine Spielstraße auszuweisen. Roman Binder (Grüne) machte deutlich, dass die Grünen Spielstraßen nur für drei Straßen beantragt haben: Giebelkamp und Loydbrunnenweg, beide in Devese, und die Hannah-Arendt-Straße in Arnum. Alle anderen Straßen sollten erst einmal geprüft werden.

Von Andreas Zimmer