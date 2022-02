Hemmingen-Westerfeld

Mega-Projekt und eine Riesensumme: 22,3 Millionen Euro will die Stadt Hemmingen in die Erweiterung der KGS investieren. Im August 2025 soll alles fertig sein. Das Votum im Rat für den Vorentwurf der Architekten fiel jetzt einstimmig aus, begleitet von fast schwärmerischen Wortbeiträgen.

„Das Lernen neu denken“, nannte es Christina Schäfer (SPD) und lobte den „innovativen Entwurf“ vom Büro SKS aus Hannover. Karina Möllenhoff (CDU) machte deutlich, die Planung sei schon „optisch ein Highlight“. Elisabeth Seiler (Bündnisgrüne) sagte, nun würden für die Schüler „Nachhaltigkeit und Klimaschutz wahrnehmbar“. Der Neubau mit 18 Klassenräumen soll in Hybridbauweise entstehen und den Energiestandard KFW40 EE anstreben. Auf den Fluren sind kleine Inseln für Lerneinheiten geplant. Die Wände zu den Klassenzimmern sollen nicht hochgezogen, sondern zum Beispiel durch milchige Scheiben aufgelockert sein.

So sieht das Gebäude aus südlicher Sicht im Vorentwurf aus. Quelle: Büro SKS Hannover

Da auch die Musikschule ins Gebäude zieht, wird sie ebenfalls in modernen Räumen unterrichten. So erhält sie zum Beispiel im Erdgeschoss einen Probenraum. Der bestehende Musikschulraum bleibt in der Mensa wegen der hohen Decke und der Akustik dort.

Schülerzahl an KGS steigt: Neues Gebäude benötigt

Das Gebäude, das die Carl-Friedrich-Gauß-Schule wegen der steigenden Schülerzahl benötigt, soll mit drei Stockwerken zu einem Teil auf dem heutigen Campus gebaut werden und zum anderen auf dem bestehenden Parkplatz am Büntebad. Hinter dem Büntebad sollen 39 Parkplätze angelegt werden. Elisabeth Seiler bedauerte, dass damit Fläche versiegelt werden soll, die zum Beispiel die Jugendpflege hätte besser nutzen können – zumal es am Ende der Hohen Bünte einen großen Parkplatz gibt. „Dieser Fußweg wäre zumutbar gewesen“, sagte Seiler.

So soll der neue Parkplatz nördlich des Büntebades aussehen. Quelle: Büro für Freiraumplanung Hannover

Auch die Türmchenschule auf dem Gelände spielt bei den Planungen eine Rolle. Der Platz für Räder, die heute bei der Türmchenschule stehen, solle in Richtung Büntebad versetzt werden. An der Türmchenschule sollen auch neue Spiel- und Sportgeräte aufgestellt werden.

So schön und modern alles ist, es hat auch seinen Preis: Das bisherige Kostenlimit hatte der Rat bei 20 Millionen Euro gezogen. Nun stehen 22,3 Millionen Euro im Haushalt. Die Stadt hofft auf einen Zuschuss von 1,5 Millionen Euro vom Bund.

Von Andreas Zimmer