Hemmingen-Westerfeld

Die Grundschule Hemmingen-Westerfeld darf sich auf einen Mensaneubau nach dem neuesten Standard freuen. 4,4 Millionen Euro will die Stadt dafür investieren. Die Schule am Köllnbrinkweg braucht wegen des Ganztagsbetriebs mehr Platz. Schule, Rat und Verwaltung befürworten die Vorplanung des Büros Mosaik aus Hannover. Dennoch: Der Weg in der Ratssitzung am Donnerstagabend zum letztlich einstimmigen Beschluss war beschwerlich.

Die Bündnisgrünen hatten in einem Antrag gefordert, dass in der Mensa, wo es technisch möglich ist, keine synthetischen oder mineralischen Wärmedämmstoffe verwendet werden sollen. Die SPD/CDU-Ratskoalition machte keinen Hehl daraus, dass sie den Antrag für überflüssig hält. Denn die Stadtverwaltung habe stets betont, dass genau das geplant sei, was die Grünen fordern. Fraktionschef Ulff Konze sagte: „Das wäre so, als ob der Rat beschließt, dass am 24. Dezember Heiligabend ist.“

Grüne werfen Vorwurf des Wahlkampfmanövers zurück

Konze witterte ein Wahlkampfmanöver. „Die Grünen wollen der Bevölkerung verdeutlichen, dass sie das Thema ,Umweltfreundliche Stoffe‘ im Blick haben und die anderen Fraktionen nicht.“ Konze kritisierte: „Das ist keine konstruktive Ratsarbeit.“ Er sagte, er sei überrascht, dass die Grünen den Antrag bis in die Ratssitzung getragen haben. Schließlich habe die Koalition zuvor deutlich gemacht, dass sie den Antrag ablehnen werde. Konze drehte den Spieß um und kündigte einen Änderungsantrag an: „Der Rat begrüßt, dass bereits geplant ist, dass, wo es technisch möglich ist, keine synthetischen oder mineralischen Wärmedämmstoffe vorwendet werden sollen.“

So soll der Neubau mit Blick von Norden aussehen. Quelle: Büro Mosaik

Roman Binder (Grüne) beteuerte, dies sei kein Wahlkampf. Er habe die Ausführungen zu den Dämmstoffen in der Ratsunterlage „nicht so eindeutig“ gefunden wie die Koalition. Bürgermeister Claus Schacht (SPD) sagte, Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing habe ihm gerade ein „Ommhh“ geflüstert – als Zeichen, der Verwaltungschef solle sich beruhigen. Schacht erinnerte an „heftige Debatten“ bei der Einführung des Ganztags. Nun sei die Stadt einen großen Schritt weiter. „Und wir reden heute nur über ökologische Dämmstoffe.“

Auch Fraktionschef Wolf Hatje (DUH) zeigte sich verwundert. „Ich bin sprachlos, dass dies hier ins Detail geht. Wir müssen uns konzentrieren, welche Themen wir haben und welche nicht.“

Mensaneubau für Grundschule soll nachhaltig sein

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Beismann warf den Grünen „oberlehrerhaftes Verhalten“ vor gemäß dem Motto „Da geht noch was“. Er sagte: „Wenn der Antrag der Grünen sachlich sein soll, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.“ Im Fachausschuss habe der Architekt alles ausführlich erläutert und zudem die Fragen der Grünen beantwortet. Beismann warnte davor, das Bauvorhaben „der Zerredung preiszugeben“. Binder entgegnete: „Wir wollen das nicht zerreden, das haben Sie gemacht.“ Die Grünen zogen aber schließlich ihren Antrag zurück – und die SPD/CDU-Koalition ihren angekündigten Änderungsantrag.

So soll der Neubau aus Richtung Westen aussehen. Quelle: Büro Mosaik

So kann es nun mit der Planung weitergehen. Im Erdgeschoss des Holzbaus befindet sich unter anderem der Speiseraum mit 96 Sitzplätzen. Das Essen wird angeliefert und im Ausgaberaum mit Lehr- und Kinderküche verteilt. Ein Stockwerk höher, es ist über einen Aufzug erreichbar, ist der Ganztagsbereich mit Bibliothek, zwei Gruppenräumen, Spielflur und Aufenthaltsraum. Eine Fassade des Neubaus wird begrünt sein. Es wird aber auch einen Umbau im Schulgebäude geben, zum Beispiel ein größeres Lehrerzimmer und Büros für die Ganztagsschule, und darüber hinaus wird die Außenanlage umgestaltet.

Neubau nach dem Prinzip Cradle to Cradle

Bei der Mensa gibt es noch ein Novum: Sie soll nach dem Prinzip Cradle to Cradle gebaut werden. Nach Angaben des Büros Mosaik aus Hannover bedeutet dies, dass die Baustoffe bei einem Abriss in 50 bis 100 Jahren auseinandergenommen werden können und kein Verbundmaterial überbleibe. Dies gab es noch nie bei einem öffentlichen Gebäude im Stadtgebiet von Hemmingen.

Von Andreas Zimmer