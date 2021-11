Hemmingen

Besucher und Besucherinnen von Sitzungen des Hemminger Rates und seiner Ausschüsse müssen sich warm anziehen: Es ist wieder Herbst, die Pandemie ist immer noch nicht zu Ende und wegen Corona wird gut durchgelüftet. Wenn am Donnerstag, 4. November, 19 Uhr, der neue Rat zur ersten Sitzung zusammenkommt, soll die Außentemperatur laut Vorhersage mit 8 Grad einstellig sein.

Im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld laufe die Klimaanlage, teilte Stadtsprecherin Sabine Hürthe auf Anfrage mit. Es werden aber auch regelmäßig Fenster geöffnet. Höchstens 15 Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen an der Sitzung teilnehmen. Wer zuerst da sei, dürfe ins Forum. Es gelte Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Sitzung wird nicht im Internet gestreamt

Wer die Sitzung vom warmen Zuhause aus live im Internet verfolgen möchte, hat Pech: Sie wird nicht gestreamt. Hürthe erläuterte, dafür müsse jedes Ratsmitglied einverstanden sein. Beim bisherigen Rat gab es Einwände. Nun gab es zwar viele Wechsel, doch ob künftige Sitzungen gestreamt werden, werde noch nicht am 4. November entschieden, schließlich sei dies mit technischem Aufwand und Kosten verbunden.

Hybride Ratssitzung in Hemmingen: Einige Mitglieder sind im Ratssaal, andere - auf den Bildschirmen spricht gerade der früherer SPD-Fraktionschef Jens Beismann - werden per Videokonferenz dazugeschaltet. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Zu klären sei unter anderem, ob die Verwaltung sich selbst ums Streamen kümmert oder die Stadt eine Firma beauftragt. Das Thema arbeite die Verwaltung für den Haushaltsplanentwurf 2022 auf.

Wegen möglicher Wahlen mit Stimmzetteln sei für die konstituierende Sitzung Präsenz der Ratsmitglieder Pflicht. Um Abstände einzuhalten, tage der Rat im KGS-Forum. Ob Rat und Ausschüsse dann wieder wie in den vergangenen Monaten ins Rathaus ziehen, hänge davon ab, wie lange die sogenannte epidemische Lage noch dauere. Wegen dieser seien überhaupt hybride Sitzungen erlaubt, also Sitzungen, bei denen einige Rats- und Ausschussmitglieder im Saal sind und andere per Videokonferenz dazugeschaltet werden.

Die erste öffentliche Sitzung eines Fachausschusses in der neuen Ratsperiode ist für Montag, 22. November, 19 Uhr, geplant. Dann tagt der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service.

Von Andreas Zimmer