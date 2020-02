Hemmingen

Einigkeit bei der SPD/CDU-Ratskoalition und den Unabhängigen Hemmingern (DUH): Sie sind es, die den städtischen Haushalt 2020 tragen. Die Bündnisgrünen stimmten in der jüngsten Ratssitzung dagegen. Vom ganz großen Zerwürfnis - Ratskoalition contra DUH und Grüne - wie bei den Etatberatungen 2019 keine Spur mehr.

Damals hatten sich die vier Fraktionsvorsitzenden eine Woche vor der Verabschiedung des Haushalts zu einer Konferenz getroffen und waren schon nach fünf Minuten wieder auseinander gegangen, so weit entfernt waren sie ihren Vorstellungen. Zur Erinnerung: Den Haushalt 2018 hatten alle vier Fraktionen noch einstimmig auf den Weg gebracht.

Darzustellen, wie sie das Zahlenwerk für 2020 beurteilten, dazu hatte jeder Redner in der jüngsten Ratssitzung 15 Minuten Zeit. Wie lange sie gesprochen haben, steht jeweils am Absatzende.

Anette Wnendt Quelle: SPD (Jan Schoelzel)

SPD: Mit allerlei Wortspielen ging Anette Wnendt auf die Karnevalszeit ein. Es sei lange her, dass eine Frau für die SPD die Haushaltsrede hält, sagte Wnendt, eine der beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Ausgerechnet an Weiberfastnacht sei es nun soweit. Doch eine „finanzielle Fastenzeit“ breche nächste Woche nicht an. Denn würde der Rat bei den sogenannten freiwilligen Leistungen wie Bäder und Musikschule streichen, würde dies das soziale und kulturelle Leben in Hemmingen stark verändern. Die SPD rechtfertigte die bereits zum Jahresbeginn erhöhte Grundsteuer, die bei den meisten Haushalten 1 bis 3 Euro mehr im Monat ausmache. Den teureren Eintrittspreis ins Büntebad bezeichnete Wnendt als „moderate Erhöhung“. Der ihrer Ansicht nach „runde Haushalt“ sei durch „Ökologie, Ökonomie und Soziales“ geprägt. (9:30 Minuten).

Ulff Konze Quelle: CDU

CDU: 1,4 Millionen Euro Defizit im Haushalt: Fraktionschef Ulff Konze sagte, er wolle diese rote Zahl nicht beschönigen, „aber es ist auch kein Grund für Alarmismus“. Denn in den vergangenen zehn Jahren habe der Rat Haushalte mit Fehlbeträgen von insgesamt 20 Millionen Euro verabschiedet. Unterm Strich geblieben seien nur Fehlbeträge von 5,3 Millionen Euro – nicht nur wegen Mehreinnahmen bei Steuern. „Die Verwaltung plant vorsichtig und ist im Haushaltsvollzug sparsam“, sagte Konze. „Überall Goldkante – das geht eben nicht.“ Eine höhere Gewerbesteuer, wie es die Grünen fordern, hält die CDU für falsch, schließlich habe der Wirtschaftsförderer gerade seinen Konzeptentwurf vorgelegt. Hinzu komme: Eine niedrige Gewerbesteuer im Regionsvergleich könne auch ein Standortvorteil sein. (14:00 Minuten)

Wolf Hatje, DUH Quelle: DUH

DUH: „Es ist ein guter Haushalt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Wolf Hatje. Im Entwurf der Verwaltung sei bereits alles enthalten gewesen, was den Unabhängigen wichtig sei wie zum Beispiel Kindergärten und Schulen. Dass die DUH wie in den Vorjahren auch diesmal keine Anträge gestellt hat, habe seinen Grund: „Wir üben uns in Bescheidenheit.“ Das bedeute nicht, dass die DUH keine Forderungen habe. Hatje nannte einen Elektroauto-Stromanschluss für Laternenparker als Beispiel sowie eine Sanitäranlage auf dem Friedhof Harkenbleck, die die dortige mobile Toilettenkabine ersetzt. Hatje kritisierte, dass der Haushalt seit mehreren Jahren zu spät verabschiedet wird, und zwar wenn das Jahr schon begonnen hat. Bis der Haushalt von der Kommunalaufsicht genehmigt ist, dieses Mal vermutlich im April, „kann die Verwaltung nicht in vollem Umfang Geld ausgeben“ - oder anders ausgedrückt: Sie fahre ein „Sparprogramm“. (9:00 Minuten)

Ulrike Roth, Bündnisgrüne Hemmingen Quelle: Grüne

Bündnisgrüne: „Unsere Forderungen wurden mit Bausch und Bogen abgelehnt“, kritisierte Ulrike Roth und nannte die Einstellung eines Klimaschutzmanagers und die Anhebung der Gewerbesteuer als Beispiele. Zu Letzterem merkte sie an: „Wir sollten Hemmingen nicht unter Wert verkaufen. Hemmingen lebt nicht von der niedrigen Gewerbesteuer, sondern von der Infrastruktur und der Nähe zu Hannover.“ Die Grünen würden sich durchaus in einigen Änderungsanträgen der SPD/CDU-Ratskoalition wiederfinden, doch diese würden nicht weit genug greifen. Die Stadt müsse ein aktiverer Akteur im Klimaschutz werden. Die vorhandene halbe Stelle in der Stadtverwaltung reiche nicht mehr aus. (4:30 Minuten)

Der Haushalt 2020 der Stadt Hemmingen in Kürze Ergebnishaushalt mit laufenden Posten: Erträge etwa 40,6 Millionen Euro, Aufwendungen etwa 42 Millionen Euro. Defizit: etwa 1,4 Millionen Euro Finanzhaushalt mit Investitionen: Einzahlungen etwa 55 Millionen Euro, Auszahlungen etwa 55,9 Millionen Euro. Defizit: etwa 830.000 Euro Größte Einnahmen: Einkommensteuer etwa 12,5 Millionen Euro, Gewerbesteuer etwa 5,7 Millionen Euro, Grundsteuern etwa 4,4 Millionen Euro, Schlüsselzuweisungen 3,3 Millionen Euro zum Beispiel vom Land Größte Ausgaben: Personalkosten etwa 16,5 Millionen Euro, Regionsumlage 9,2 Millionen Euro Neue Kredite: etwa 13 Millionen Euro (ohne Umschuldung 1,4 Millionen Euro) Verpflichtungsermächtigungen (geplante Ausgaben in späteren Jahren): etwa 10 Millionen Euro Grundsteuer B: 500 Punkte (2019: 480 Punkte), Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 460 Punkte (2019: 450) Gewerbesteuer: 400 Punkte (wie im Vorjahr) Geplante Investitionen im Jahr 2020: zum Beispiel Kauf von Grundstücken 4,8 Millionen Euro (schon für 2018 geplant, aber nicht ausgegeben), Um- und Neubau des Gerätehauses Harkenbleck 800.000 Euro in 2020 (insgesamt 1,9 Millionen Euro), Bau des ersten gemeinsamen Gerätehauses für die Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg 3,1 Millionen Euro in 2020 (insgesamt voraussichtlich etwa 7,5 Millionen Euro), Fortsetzung des Um- und Anbaus der Mehrzweckhalle Hiddestorf 1,8 Millionen Euro (insgesamt rund 3,5 Millionen Euro), Solaranlagen für den Betriebshof (220.000 Euro) und für die Grundschule Arnum (200.000 Euro), Machbarkeitsstudie für die Ganztagsgrundschule Arnum 100.000 Euro sowie für die KGS 200.000 Euro (Planungskosten für An- oder Umbau, in 2021 weitere 1,8 Millionen Euro). Der Haushalt 2020 in Prozenten Erträge 58,5 Prozent Steuern und Abgaben 19 Prozent Umlagen und Zuwendungen zum Beispiel vom Land 13,5 Prozent Leistungsentgelte zum Beispiel Gebühren 9 Prozent Sonstige Aufwendungen 39 Prozent Personalkosten 29 Prozent Transferaufwendungen zum Beispiel Regionsumlage 15 Prozent Sachleistungen zum Beispiel Bauunterhaltung 17 Prozent Sonstige

Von Andreas Zimmer