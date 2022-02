Hemmingen

Es war eine besondere Ratssitzung am Donnerstagabend in Hemmingen. Besonders, weil der Rat den Haushaltsplan diesmal einstimmig beschlossen hat. Im Vorjahr noch stimmten die Bündnisgrünen dagegen. Besonders auch, weil es der erste Haushalt in der neuen Ratsperiode und mit dem neuen Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) war und weil es nach 15 Jahren nun keine klare Mehrheit mehr im Rat gibt. Waren es sonst vier Haushaltsreden, sind es seit der Kommunalwahl 2021 nun sechs: Die FDP und die Linke sind neu im Rat.

Der Etat ist jedoch nicht ausgeglichen, es klafft eine Finanzlücke von 3,5 Millionen Euro. Diese rote Zahl entspricht damit dem Rekorddefizit wie bei der Verabschiedung des Haushalts 2021.

Rat verabschiedet Haushalt: Das sagen die Fraktionen

Am Donnerstagabend hatte jeder und jede für die Haushaltsrede 15 Minuten Zeit, doch niemand schöpfte die volle Zeit aus. In Klammern (siehe nachfolgenden Text) steht, wie lange der jeweilige Beitrag gedauert hat.

CDU: Fraktionschef Ulff Konze bezeichnete den Haushalt als „runde Sache“. Allerdings bereite das Defizit von 3,5 Millionen Euro „Bauchschmerzen“. Doch die Erfahrung zeige, dass das Defizit zum Jahresende immer geringer sei als zum Jahresanfang geplant – für 2021 betrug es sogar um 2,3 Millionen Euro weniger. „Das ist keine Entwarnung“, machte Konze deutlich. „Wir müssen Maß halten.“ (11:30 Minuten)

SPD: Die Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt lobte die Initiative ihres CDu-Kollegen Konze, alle Parteien im Rat an einen Tisch zu holen. „Wir haben in guter Atmosphäre über die Anträge gesprochen“, sagte sie. Das Defizit sei hoch und von kleinen Städten wie Hemmingen nicht zu bewältigen. Land und Bund müssten mehr finanzieren. Es sei gut, dass der Haushalt in Hemmingen „immer eher konservativ gerechnet“ sei und die Stadt vorsichtig handele. (12:20 Minuten)

Bündnisgrüne: Es sei ein „solider Haushalt“, sagte der grüne Fraktionsvorsitzende Joachim Steinmetz. Das Defizit sei hoch, auch in der Planung für die nächsten Jahre, daran könnten auch die höhere Grundsteuer und Pauschalkürzungen nichts ändern. Die von den Grünen geforderte höhere Gewerbesteuer lehnte der Rat mehrheitlich ab. Die klamme Personallage in der Verwaltung erschwere politische Initiativen. „Man wagt kaum etwas vorzuschlagen.“ (8:00 Minuten)

FDP/DUH: Die Liberalen sind erst seit November 2021 wieder im Rat. Steven Maaß (FDP) kündigte an: „Wir werden mit einigen Anträgen mehr in die nächste Haushaltsberatung gehen.“ Andreas Heitland von den Unabhängigen Hemmingern (DUH) machte deutlich, der Rat müsse den Haushalt stärker steuern und gegebenenfalls „nachjustieren“. (Maaß 1:00 Minute, Heitland 1:40 Minuten)

Der Hemminger Haushalt 2022 in Kürze Ergebnishaushalt mit laufenden Posten: Bei Erträgen von etwa 41,7 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 45,2 Millionen Euro ergibt sich ein Minus von etwa 3,5 Millionen Euro. Finanzhaushalt unter anderem mit Investitionen: Die Einzahlungen liegen bei etwa 63,5 Millionen Euro, die Auszahlungen bei etwa 66,4 Millionen Euro. Dadurch ergibt sich ein Minus von rund 2,9 Millionen Euro. Größte Einnahmen: Die Einkommensteuer mit etwa 12,2 Millionen Euro, die Gewerbesteuer mit 4 Millionen Euro, Grundsteuern mit etwa 4,6 Millionen Euro und Schlüsselzuweisungen zum Beispiel vom Land mit 5,1 Millionen Euro. Größte Ausgaben: Die Personalkosten liegen bei 17,8 Millionen Euro, die Regionsumlage bei 9,7 Millionen Euro. Neue Kredite: Etwa 22,2 Millionen Euro. Verpflichtungsermächtigungen (schon geplante Projekte, die sich erst im Haushalt 2023 oder später auswirken): etwa 10,7 Millionen Euro. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe): 470 Prozentpunkte (2021: 460), alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) 520 Prozentpunkte (2021: 500). Gewerbesteuer: 400 Prozentpunkte (wie im Jahr 2021). Größere geplante Investitionen im Jahr 2022: Bau des ersten gemeinsamen Gerätehauses für die Feuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg: 7 Millionen Euro 2022 (insgesamt voraussichtlich etwa 10,7 Millionen Euro). Raumplanung für die Erweiterung KGS Hemmingen: 3 Millionen Euro 2022 (insgesamt rund 22,3 Millionen Euro). Containerwohnanlage in Hemmingen-Westerfeld für Flüchtlinge: 1,8 Millionen Euro. Neubau der Mensa für die Ganztagsschule an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld: etwa 1,5 Millionen Euro 2022 (insgesamt 5,1 Millionen Euro). Medienentwicklung KGS (unter anderem WLAN): 1,2 Millionen Euro 2022 (insgesamt etwa 1,6 Millionen Euro). Neubau des Feuerwehrgerätehauses Harkenbleck: 1,2 Millionen Euro 2022 (insgesamt 2,2 Millionen Euro) Planung für den Umbau der Ganztagsgrundschule Arnum: 1 Million Euro 2022 (gesamt 5,4 Millionen Euro). zi

Linke: Auch Daniel Josten (Die Linke) ging auf das Defizit ein. Dieses liege nicht nur an Corona, sondern es sei ein „strukturelles Defizit“. Er forderte mehr Geld von Land und Bund. Wenn sie Vorgaben machen, müsse als Devise gelten: „Wer bestellt, bezahlt.“ Josten forderte auch, dass der Hemminger Rat den Haushalt wieder wie vor etlichen Jahren am Ende des Vorjahres verabschiedet und nicht erst im Februar. „Wir kommen sonst ein Quartal lang in die vorläufige Haushaltsführung, das ist nicht Sinn der Sache.“ (10:30 Minuten)

