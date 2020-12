Hemmingen

Die Stadtverwaltung in Hemmingen hat zwischen Heiligabend und Neujahr geschlossen, also zwischen Donnerstag, 24. Dezember, und Freitag, 1. Januar 2021. In dieser Zeit sind Mitarbeiter in dringenden Fällen aber unter den folgenden Telefonnummern erreichbar:

bei Angelegenheiten rund um Friedhof und Bestattung unter (0511) 4103114

bei Fragen ans Bürgerbüro sowie bei den Themen Sicherheit und Ordnung, insbesondere bei Ölspuren, unter (0511) 4103 139

beim Thema Kanalisation unter (0511) 4103124.

„Die Stadtverwaltung folgt damit den Empfehlungen der Bundesregierung zur Kontaktvermeidung und erhält die Kernfunktionen der Daseinsvorsorge aufrecht“, teilte Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit.

Öffnungszeiten im Rathaus

Das Rathaus ist zurzeit weiterhin nur mit geregeltem Einlass zu betreten. Besucher sollten daher Wartezeiten einkalkulieren. Die Stadt bittet Anliegen vorrangig telefonisch oder per E-Mail zu klären. Nur wenn ein Besuch im Rathaus unerlässlich ist, sollte zumindest ein Termin unter der Rufnummer (0511) 41030 vereinbart werden. Die Öffnungszeiten des Rathauses sind montags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.

Von Andreas Zimmer