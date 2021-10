Hemmingen

Der Hemminger Rat verliert in der neuen Legislaturperiode zahlreiche erfahrene Mitglieder. Mehr als die Hälfte der Ratsherren und -frauen, die in den vergangenen fünf Jahren die Geschicke der Stadt mitgelenkt haben, hören auf, darunter auch der Fraktionsvorsitzende der SPD,Jens Beismann. Er war insgesamt 20 Jahre lang Mitglied im Hemminger Rat und hat zahlreiche Entscheidungen mit auf den Weg gebracht.

15 Jahre engagierten sich Dirk Hartmann (SPD) und Ulrike Roth (Grüne). Hemmingens künftiger Bürgermeister Jan Dingeldey saß für die CDU 14 Jahre und sieben Monate im Rat. Als Bürgermeister wird er jedoch von Amtswegen wieder im Rat vertreten sein.

Ratsmitglieder scheiden aus und werden verabschiedet

Anette Wnendt (SPD) hat sich fast zwölf Jahre, Fraktionschef Wolf Hatje (DUH), der stellvertretende Bürgermeister Kurt Pages (SPD) und Kerstin Schönamsgruber (SPD) haben sich zehn Jahre im Rat eingesetzt. Susanne Wienigk-Andreas (SPD) war sechseinhalb Jahre dabei; bei Holger Falke, Bernd Filax und Kathrin Heise von der DUH waren es fünf Jahre. Hanspeter Michel (SPD) scheidet nach vier Jahren und sechs Monaten aus, Barbara Wojtczak (DUH) nach vier Jahren und vier Monaten, Frank Richter (CDU) nach einem Jahr und drei Monaten, Peter Jenkner (Grüne) nach sieben Monaten.

In der jüngsten Ratssitzung bedankte sich Bürgermeister Claus Schacht, der nach 24 Jahren als Hemminger Bürgermeister in Pension geht, bei den Männern und Frauen. „Es war eine sehr besondere Wahlperiode, die durch zwei schwere Krisen gekennzeichnet war“, sagte Schacht. „Einmal die Unterbringung von vielen Menschen auf der Flucht in den Jahren 2016/2017 sowie die Corona-Krise seit März 2020.“

Neuer Rat konstituiert sich im November

Dennoch habe der Rat zahlreiche Beschlüsse umgesetzt und umfassende neue Projekte vorbereitet. Als Beispiele nannte Schacht unter anderem den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Arnum, die Errichtung der neuen Mehrzweckhalle beim SC Hemmingen-Westerfeld, die Einführung der Ganztagsgrundschule 2018/2019 sowie die Vereinbarung für den Bau der neuen Stadtbahnlinie bis nach Hemmingen.

Als Dank für ihr Engagement erhielten alle scheidenden Ratsmitglieder jeweils einen Regenschirm in Regenbogenfarben mit dem Hemminger Logo sowie eine Flasche „Hemminger Teichwasser“. Der neue Rat, der erneut aus 26 Personen plus Bürgermeister besteht, wird sich am 4. November konstituieren.

Von Stephanie Zerm