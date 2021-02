Arnum

Ampelausfälle an der alten B 3 seit mehr als zwei Wochen: Die Polizei wird am Montagmorgen, 8. Februar, den Bereich Göttinger Straße/Ecke Klapperweg in Arnum kontrollieren. Das kündigte Oliver Müller im Gespräch mit dieser Zeitung an. Er leitet den Einsatz- und Streifendienst im Ronnenberger Kommissariat, das auch für Hemmingen zuständig ist. Die Ampel an der Ortsdurchfahrt fällt immer wieder aus. Weil es ein Schulweg ist, wollen sich die Beamten selbst ein Bild machen und gegebenenfalls gleich den Verkehr regeln.

Mehrere Leser hatten sich wegen des Themas an die Redaktion gewandt. Eine besorgte Mutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, berichtet, ihre Tochter besuche die Wäldchenschule am Klapperweg. Um dorthin zu kommen, müsse sie die alte Bundesstraße überqueren. Dafür drücke sie den Knopf der Bedarfsampel, die sich erst dann einschaltet. Etwa seit Mitte Januar bleibe die Ampel immer mal wieder ganz aus – schwierig auch für ältere und behinderte Menschen, denn die nächste Ampel an der Kreuzung mit der Bockstraße ist rund 300 Meter entfernt.

Ratten in Schaltkasten bei Ampel an B 3

Wenn Stadt oder Polizei den Verkehr nicht um 8 und um 13 Uhr regeln können, so ein Vorschlag der Mutter, könnte doch provisorisch eine Baustellenampel aufgestellt werden, zumal die B.A.S. Verkehrstechnik in Arnum ansässig sei. Passiert sei jedoch wenig.

Allerdings sind die Zuständigkeiten nicht einfach. Da es eine Bundesstraße ist, kümmert sich nicht die Stadt Hemmingen, sondern die Straßenmeisterei Wennigsen um die Ampel. Diese sei mehrfach in Arnum gewesen und habe die Störung behoben, die Ratten verursacht haben, erläutert der kommissarische Leiter Bernd Otremba. Die Ratten haben sich in dem Schaltkasten in der Nähe eingenistet und verursachen Kurzschlüsse.

Köder für Ratten ausgelegt

Mittlerweile seien Köder mit Sofortwirkung ausgelegt worden. Es könne aber vorkommen, dass die Ampel weiter ausfällt. Denn die Ratten würden schnell ausfindig machen, welche Folgen die Köder für ihre Artgenossen haben. „Man muss also immer wieder die Standorte verändern“, sagt Otremba. „Wir fahren sofort raus, wenn es Ausfälle gibt.“ Dass nun dort seit dieser Woche auch noch zwei Sofas als wilder Müll stehen, verschärfe die Gefahrenlage, denn die Ratten könnten in den Sofas ein relativ warmes Plätzchen finden.

Claudia Neuber, Leiterin der Wäldchenschule, sagt, die Jungen und Mädchen hätten die Ampelausfälle in der Schule nicht thematisiert. Sie selbst habe gesehen, dass, wenn Eltern in der Nähe der Ampel sind, diese den Kindern helfen, über die Straße zu kommen. Davon könne die Schulwegsicherung aber nicht abhängen. Die Wäldchenschule wird von etwa 320 Jungen und Mädchen besucht. Wegen Corona sind zurzeit nicht alle in der Schule, die das sogenannte Szenario B fährt und von 8 bis 13 Uhr eine Notbetreuung anbietet.

Müll lockt Ratten an

Laut Straßenmeisterei lockt Müll, den Anwohner auf der Ecke zwischen Klapperweg und Göttinger Straße abstellen, die Ratten an. Die Tiere hätten inzwischen Gänge unter dem Rasen im angrenzenden Vorgarten angelegt, die von unten auch in den Schaltkasten der Ampel führten.

Die Stadtverwaltung warnte diese Woche in ihrem Mitteilungsblatt davor, Ratten anzulocken, wo und wodurch auch immer. Denn die Tiere können Allergien auslösen und Krankheiten übertragen. Die Sofas werden vom Städtischen Betriebshof abgeholt, wenn es der Stadtverwaltung laut Fachbereichsleiter Sven Bertram nicht gelingen sollte, den Eigentümer zu ermitteln.

Ratten sind nicht nur nahe der Arnumer Grundschule ein Problem. Im Juni vergangenen Jahres sind die Tiere auch nahe der Grundschule Hemmingen-Westerfeld am Köllnbrinkweg gesichtet worden. Die Stadt hat umgehend den Kammerjäger geholt.

Von Andreas Zimmer