Arnum

Eine Feuertonne, in der das Feuer eine starke Rauchentwicklung verursachte, hat am Sonntagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in Arnum geführt. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Sebastian Hillert wurde die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr an den Osterbruchweg in Arnum gerufen. Es hieß, eine Anruferin habe über den Notruf eine unklare Rauchentwicklung gemeldet.

Die Ortsfeuerwehr Arnum rückte mit drei Fahrzeugen und 22 Kräften aus. Am Osterbruchweg angekommen, konnte die Einsatzstelle aber nicht sofort gefunden werden.

Die Feuerwehr versuchte, mit der Anruferin Kontakt aufzunehmen. Schließlich wurde nach einer gründlichen Erkundung der gesamten Umgebung eine Feuertonne auf einem Privatgelände als mögliche Ursache für die Rauchentwicklung ausgemacht. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass es wichtig ist, frühzeitig mit der Brandbekämpfung zu beginnen, um die Ausbreitung eines Feuers zu vermeiden. Dazu ist es aber auch wichtig, die Einsatzstelle schnell zu finden. „Gut wäre es gewesen, wenn die Anruferin als Einweiserin auf den genauen Ort aufmerksam gemacht hätte“, sagte der Feuerwehrsprecher, „oder telefonisch für Rückfragen zur Verfügung gestanden hätte.“

Von Kim Gallop