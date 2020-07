Hemmingen

Der Real-Markt in Hemmingen wird unter einer neuen Marke weiter bestehen. Damit wäre eine Schließung des Standortes Alfred-Bentz-Straße vom Tisch. Real-Pressesprecher Markus Jablonski sagte, es gebe noch keine Entscheidung, die kommunizierbar sei. Der Hemminger Markt sei aber in dieser Woche über die weitere Planung informiert worden und es sei „sehr wahrscheinlich“, dass der Markt von einem anderen Unternehmen aus dem Lebensmittel-Einzelhandel betrieben werde. Details nannte er nicht.

Die Supermarktkette Real ist an die russische SCP Group verkauft worden. Acht Schließungen wurden jetzt bekannt, darunter eine in Goslar. Die rund 270 Real-Märkte schreiben Verluste. Hemmingen jedoch ist laut Jablonski ein gut laufender Standort. Außerdem liegt die Filiale an einem attraktiven Standort: an der B-3-Ortsumgehung, die zurzeit gebaut wird und im Herbst 2020 für den Verkehr freigegeben werden soll. Die Umgehungsstraße soll auch einer der Gründe gewesen sein, warum sich Real entschieden hatte, den Markt 2001 in Hemmingen zu eröffnen.

Wer übernimmt Real in Hemmingen ?

Der Markt, der zu Devese gehört, ist einer der größten Arbeitgeber im Hemminger Stadtgebiet. Rund 100 Mitarbeiter sind in dem Selbstbedienungswarenhaus tätig. Der Marktleiter wollte am Donnerstag keine Stellungnahme abgeben und verwies an die Real-Pressestelle. In Hemmingen überschlagen sich derweil die Gerüchte, wer den Markt übernehmen könnte. Edeka und Kaufland werden häufig genannt.

In der Corona-Krise, als viele Geschäfte schließen mussten, lernten viele Kunden wieder die Bedeutung eines SB-Warenhauses zu schätzen, in dem es nicht nur Lebensmittel, sondern unter anderem auch Elektrogeräte, Kleidung, Druckerpatronen und DVDs gibt. Im Raum Hannover hat Real vier Standorte: neben Hemmingen in Altwarmbüchen, Hannover-Linden und Garbsen.

Supermärkte in Hemmingen

In Devese gibt es neben Real auch den Aldi-Markt. In Hemmingen-Westerfeld sind Jawoll, Lidl, Netto und Penny ansässig. Penny hat zudem in Arnum eine Filiale. In Arnum eröffnet nächste Woche zudem Edeka-Ladage.

Von Andreas Zimmer