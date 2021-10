Hemmingen

Nur noch wenige Tage, dann ist der Real-Markt in Hemmingen Geschichte. 20 Jahre sind seit der Eröffnung vergangen. Am Sonnabend, 23. Oktober, ist der Markt noch bis 16 Uhr geöffnet. Am Montag und Dienstag, 25. und 26. Oktober, bleibt er geschlossen. Dann komme die neue Ware, die Obst- und Gemüseabteilung werde umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme werden ausgetauscht, kündigt Kaufland an.

Am Mittwoch, 27. Oktober, wird der Markt an der Alfred-Bentz-Straße dann unter neuer Flagge betrieben. „Die Modernisierungsmaßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt“, erläuterte eine Kaufland-Sprecherin.

Real-Mitarbeiter werden übernommen

Die etwa 110 Real-Mitarbeiter erhalten „eine neue berufliche Perspektive“ bei Kaufland, teilte das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Mitarbeiterschaft habe „langjährige Erfahrung im Einzelhandel“ und seien die „Experten vor Ort, kennen das Geschäft und die Kunden.“ Die Sprecherin betonte: „Wir sind uns sicher, dass wir voneinander lernen und gemeinsam erfolgreich sein werden.“ Der Markt, der zum Stadtteil Devese gehört, bleibt damit weiterhin einer der größten Arbeitgeber im Hemminger Stadtgebiet.

Öffnungszeiten von Kaufland

Auch bei den Öffnungszeiten wird sich nichts ändern: Wie Real wird Kaufland montags bis sonnabends von 7 bis 22 Uhr öffnen.

Jetzt noch Real, bald Kaufland: der Markt in Hemmingen. Quelle: Andreas Zimmer

Kaufland wird zudem die gesamte Verkaufsfläche von Real übernehmen, also rund 7000 Quadratmeter. Zum Kaufland-Sortiment mit rund 35.000 Artikeln gehören Lebensmitteln und Produkte für den täglichen Bedarf. Der Fokus liege auf Frischeabteilungen für Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren, Fleisch, Wurst, Käse und Antipasti. Neben Markenartikeln und Eigenmarken gebe es auch Bio- und Fairtrade-Produkte. Real warb mit dem Slogan „Einmal hin, alles drin“. Gerade in der Corona-Pandemie schätzten viele Kunden, dass sie in einem Markt zum Beispiel auch elektrische Geräte, Kleidung, Bücher, DVDs und Haushaltswaren kaufen konnten.

Real-Markt wird umgebaut

Geplant sind nun Umbauten im Bereich der Leergutannahme. „Dadurch wird die Verkaufsfläche nur geringfügig verändert“, erläuterte die Sprecherin. Es werde weiterhin zwei Eingänge zur Mall geben. „Da wir in Hemmingen nur Teilflächen zum Betrieb unseres Kaufland-Marktes anmieten werden, können wir keine Auskunft zur Zukunft der ansässigen Fachgeschäfte und Dienstleistungen geben.“

In dem Gebäudekomplex mit dem Real-Markt befindet sich auch eine kleine Mall. Quelle: Andreas Zimmer

Im jüngsten Werbeprospekt verweist Real darauf, dass Angebote aus dem regulären Wochenprospekt in Hemmingen nicht mehr gültig sind, und verweist auf den nächstgelegenen Markt, der allerdings am Cheruskerring in Hildesheim liegt und damit mehr als 30 Kilometer von Devese entfernt ist. Ein Teil der Verkaufsfläche von Real, darunter der Multimediabereich, ist bereits abgesperrt. Die Fläche vor den Kassen, auf denen sonst Kleidung angeboten wurde, ist leer, ebenso auch einzelne Regale.

Einkaufswagen am Real-Markt in Hemmingen. Quelle: Andreas Zimmer

In der Region Hannover gibt es Real dann nur noch in Altwarmbüchen. Die Handelskette Real wird zerschlagen, nachdem der russische Finanzinvestor SCP Group sie vom Metro-Konzern gekauft hatte. Bei Kaufland geht es um die größte Übernahme der Firmengeschichte.

Supermärkte in Hemmingen

Kaufland wird dann der größte Supermarkt im Hemminger Stadtgebiet sein. Danach folgen Edeka Ladage in Arnum und Lidl in Hemmingen-Westerfeld mit jeweils 1800 Quadratmetern. Lidl gehört ebenso wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe. Im Gebiet zwischen Hannover-Bornum, Barsinghausen, Laatzen, Hildesheim und Hameln – dort gibt es bereits Kaufland – kommt mit Hemmingen nun eine weitere Filiale dazu.

Von Andreas Zimmer