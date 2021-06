Devese

Aus der Hemminger Real-Filiale wird Ende Oktober Kaufland. Das teilte das Unternehmen aus Neckarsulm am Dienstag mit. Am Montag und Dienstag, 25. und 26. Oktober, bleibe der Markt geschlossen. Dann werden die am Wochenende zuvor gelieferten Ware eingeräumt, die Obst- und Gemüseabteilung umgebaut sowie die Kassen und Waagen ausgetauscht. Am Mittwoch, 27. Oktober, wird – so der Plan – Kaufland eröffnen. Weitere Umbauten seien dann bei laufendem Betrieb geplant.

Die Real-Mitarbeiter sollen „eine neue berufliche Perspektive“ erhalten, teilt das Unternehmen mit. Kaufland wolle ,mit den neuen Kolleginnen und Kollegen von Real die Filiale erfolgreich weiterbetreiben“. Der Markt, der zum Stadtteil Devese gehört, ist zurzeit einer der größten Arbeitgeber im Hemminger Stadtgebiet. Rund 100 Mitarbeiter sind in dem Selbstbedienungswarenhaus tätig.

Standort Hemmingen bleibt, aber aus Real wird Kaufland

Dass der Hemminger Markt unter einer neuen Marke weiterbestehen wird und damit eine Schließung des Standortes Alfred-Bentz-Straße vom Tisch ist, steht schon seit Juli 2020 fest. Viele Real-Märkte schreiben Verluste. Hemmingen jedoch ist nach Angaben des Firmensprechers ein gut laufender Standort.

Außerdem ist die Filiale jetzt besser zu erreichen, schließlich liegt sie an der B-3-Ortsumgehung, die im November 2020 eröffnet wurde. Die Umgehungsstraße soll einer der Gründe gewesen sein, warum sich Real entschieden hatte, den Markt 2001 überhaupt in Hemmingen zu eröffnen.

