„Als Jugendliche wollte ich alles andere werden, nur nicht Pastorin“, sagt Rebecca Denger, deren Vater ebenfalls Pastor war. Doch heute ist genau das ihr Ziel. Seit Oktober arbeitet sie als Vikarin in der Nikolaigemeinde, zu der Hiddestorf und Ohlendorf gehören.

Das zweijährige Vikariat ist Teil ihrer Ausbildung zur Pastorin. Ihr erstes theologisches Staatsexamen hat Denger, die aus der Nähe von Heidelberg kommt, in der badischen Landeskirche absolviert. Dort sowie in Bielefeld, Leipzig und Potsdam hat sie auch Theologie studiert. Nach ihrem Studium zog sie mit ihrem Ehemann nach Hannover-Döhren und bekam drei Kinder.

„Ich wollte für meine Kinder da sein, daher habe ich das Vikariat nicht gleich nach dem Studium angetreten, wie es sonst üblich ist“, berichtet die 39-Jährige. Denn dafür müssten auch mehrere Theoriewochen in Loccum absolviert werden, bei denen sie auch dort übernachten müsse. Stattdessen hat sie sich ehrenamtlich in der St.-Petri-Gemeinde in Döhren als Prädikantin, im Posaunenchor und der Petri-Stiftung engagiert. Mittlerweile seien ihre sieben, elf und 13 Jahre alten Kinder alt genug, sodass sie nun das Vikariat angetreten habe.

Erste Vikarin in Hiddestorfer Gemeinde

In der Nikolaikirchengemeinde ist Denger die erste Vikarin überhaupt, die dort arbeitet. „Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Gemeinde sehr klein ist, sodass zuvor keine Stelle eingerichtet wurde“, vermutet die dreifache Mutter, die seit Oktober Pastor Gnügge unterstützt. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Gestaltung von Gottesdiensten, die Arbeit mit Konfirmanden sowie die Betreuung der rund 960 Gemeindemitglieder.

„Ich werde nach und nach immer mehr einzelne Module übernehmen“, sagt Denger. Zurzeit begleitet sie noch Pastor Gnügge, um die Gemeinde kennenzulernen, wobei dies wegen der Corona-Richtlinien nur unter erschwerten Bedingungen möglich sei. „Alle festen Gruppen und Kreise treffen sich im Moment nicht“, sagt die Vikarin. In Hiddestorf gefalle es ihr dennoch sehr gut. „Die Nikolaigemeinde ist zwar relativ klein, aber dafür sehr engagiert und lebendig.“

In Utrecht zur Kirche gefunden

Ihre Meinung über den Beruf als Pastorin hat Denger schon kurz nach ihrem Abitur geändert. „Damals ging ich als Au-pair in die Niederlande und habe dort in der Domgemeinde Utrecht erfahren, wie bunt und lebendig Kirche sein kann“, berichtet sie. Zu dieser Zeit habe sie ihre Heimat im Glauben gefunden.

„Ich finde es wichtig, auch anderen Menschen dieses Angebot zu machen“, sagt sie. Gerade in der heutigen schwierigen Zeit sei es für viele Menschen wichtig, sich durch eine übergeordnete Kraft gestärkt zu wissen. Ihren ersten eigenverantwortlichen Gottesdienst wird Denger am Sonntag, 3. Januar, ausrichten.

