Hemmingen

Für die Zeit zwischen den Jahren hat die Region Hannover mehrere Impftermine für die Freiwilligen Feuerwehren geschaffen. Deren Mitglieder „leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und sorgen für unsere Sicherheit. Jetzt wollen wir in der Pandemie auch für ihre Sicherheit sorgen“, sagt Cora Hermenau, Dezernentin für öffentliche Sicherheit und Gesundheit der Region Hannover.

Die Stadtfeuerwehr Hemmingen war zusätzlich schon selbst aktiv geworden. Sie hatte mithilfe einer Ärztin und eines Arztes eine Impfaktion für alle sechs Ortsfeuerwehren der Stadt angeboten, sagt Sprecher Lennart Fieguth. „In Summe wurden an den vergangenen drei Sonnabenden mehr als 250 Impfungen zentral im Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld durchgeführt.“ Eine Impfquote könne man aber nicht benennen.

Für Feuerwehreinsätze gilt 2G

Probleme habe es aufgrund der hohen Zahl an geimpften Einsatzkräften bisher nicht gegeben, so Fieguth. Aufgrund der aktuellen Lage sei der Feuerwehrdienst mit Ausnahme von Einsätzen sowie deren Vor- und Nachbereitung eingestellt. Die Teilnahme an Einsätzen sei ausschließlich geimpften und genesenen Einsatzkräften gestattet.

Die Impfaktion der Region bietet nun eine weitere Möglichkeit für die ehrenamtlichen Brandschützer. Geimpft wird am Montag, 27. Dezember, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Burgdorf, Vor dem Celler Tor 52, am Dienstag, 28. Dezember, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Neustadt, Nienburger Str. 50a, und am Mittwoch, 29. Dezember, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Ronnenberg, Hamelner Str. 3a.

Das Angebot richtet sich auch an Angehörige und Bekannte von Feuerwehrleuten. Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing sagt, „in der Regel sind unsere Mitglieder berufstätig, gerade vor Weihnachten ist es manchmal schwierig, sich die Zeit zu nehmen, sich impfen zu lassen.“ Er hoffe, dass viele Feuerwehrleute und deren Angehörige, Freundinnen und Freunde das Angebot zwischen den Jahren, wenn die meisten nicht arbeiten, wahrnehmen.

Von Katharina Kutsche