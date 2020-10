Hemmingen

Wann wird die Kreuzung Im Dorffeld/Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld radfahrerfreundlich umgebaut? Bleibt es bei der Sanierung der Ihmer Straße, also der Ortsdurchfahrt Hiddestorf, im nächsten Jahr? Diese und andere Fragen beantwortet das neue Kreisstraßenprogramm der Region Hannover. Insgesamt investiert sie 143 Millionen Euro, etwa 9 Millionen Euro davon fließen nach Hemmingen. Ein Überblick:

2020

Straßen: Eigentlich sollte in diesem Jahr die Fahrbahn der Kreisstraße 226 Hiddestorf– Pattensen für 360.000 Euro saniert werden, ebenso die Kreisstraße (K) 221 Devese– Ronnenberg für 190.000 Euro. Doch die Arbeiten haben sich aus unterschiedlichen Gründen verzögert. Wann beide Straßen nun an die Reihe kommen, ist laut Regionssprecher Klaus Abelmann noch nicht bekannt.

2021

Straßen und Radwege: Im nächsten Jahr soll nicht nur die Fahrbahn der Ihmer Straße – das ist die Ortsdurchfahrt Hiddestorf (K 226) – saniert werden, es ist auch ein abgetrennter Bereich für Radfahrer geplant. Diese sind dann auf einem sogenannten Schutzstreifen unterwegs, der farblich von der Fahrbahn abgesetzt werden soll. Auch die Ortsdurchfahrt Ihme-Roloven steht mit einer Fahrbahnsanierung und einem Radweg im Programm. Die Kosten betragen laut Region insgesamt 2,2 Millionen Euro.

Die Ihmer Straße in Hiddestorf soll eine neue Fahrbahndecke bekommen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Diverse Risse sind in der Fahrbahn der K 223 zwischen Harkenbleck und Pattensen-Mitte entstanden. Deshalb will die Region die Straße im Bereich außerhalb der Ortschaft Harkenbleck für 110.000 Euro sanieren.

Brücken: Zwei Holzbrücken in der Nähe von Kreisstraßen in Hemmingen haben ihre beste Zeit hinter sich: jene über die Arnumer Landwehr, die 30 Jahre alt ist, und die 1991 gebaute Brücke über den Seniebach. Normalerweise halten Holzbrücken etwa 25 Jahre. Hinzu kommt: Mit jedem Hochwasser, beide Bauwerke liegen in einem solchen Gebiet, wird ihr Zustand schlechter. Insgesamt 250.000 Euro will die Region investieren und dabei die Brücken gleich breiter gestalten. Sind es zurzeit 2,50 Meter, sollen es künftig 3 Meter sein, damit zwei Radfahrer besser aneinander vorbeifahren können.

2022

Straßen: Die K 224 zwischen Harkenbleck und Reden ist teilweise eine Holperstrecke. Zudem haben sich Risse in der Fahrbahn gebildet. Letztere wurden schon einmal repariert, ebenso die Fahrbahn, doch genützt hat es nur vorübergehend. Für die erneute Sanierung kalkuliert die Region mit 110.000 Euro.

Brücken: Die Brücke über den Radweg an der K 222 zwischen Wilkenburg und Harkenbleck ist marode. Das liegt auch daran, dass sie im Hochwassergebiet liegt und häufig überschwemmt wird. 250.000 Euro will die Region deshalb investieren.

2022/2023

Straßen und Radwege: Die Weetzener Landstraße (K 221) ist nach der B 3 die Straße im Stadtgebiet mit dem meisten Verkehr. Sie soll auf der Strecke vom Kreisel am Real-Markt in Devese bis zur Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld erneuert werden. Abelmann zufolge untersucht die Region zurzeit noch unterschiedliche Varianten. Fest steht: Die Situation für Radfahrer soll verbessert werden. „Die Führung des Radverkehrs zwischen dem Kreisverkehr westlich der jetzigen B 3 und über die B 3 Richtung Osten ist mangelhaft“, räumt die Region in einem Papier zum Kreisstraßenprogramm ein. Doch die Strecke gehöre nun zum Vorrangnetz Alltagsradverkehr und habe deshalb höchste Priorität. An der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle nahe der Kreuzung B 3/Weetzener Landstraße entsteht eine Bike-and-ride-Anlage – „ein neues, attraktives Ziel für die Radfahrenden“, wie Abelmann betont. Die Fahrbahn an der Kreuzung jedoch hat Schäden und muss saniert werden. Die Gesamtkosten für die Sanierung und Umgestaltung der Weetzener Landstraße beziffert die Region auf 6 Millionen Euro.

Bagger legen auf dem Gelände des geplanten Endpunktes der neuen Stadtbahnlinie in Hemmingen-Westerfeld ein Lager an. Auf dem Gelände soll auch ein Bike-and Ride-Parkplatz entstehen. Quelle: Stephanie Zerm

Unklar ist Abelmann zufolge noch, wie die Kreuzung Weetzener Landstraße/Im Dorffeld umgebaut wird. Radfahrer sollen sie besser queren können. Die Straße Im Dorffeld ist bereits eine Fahrradstraße. Induktionsschleifen sind im Gespräch, doch dies führe zu „Konflikten zwischen Auto- und Radfahrern“. Ampeln an allen vier Straßen der Kreuzung würden jedoch „die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes beeinträchtigen“, erläutert Abelmann. Auf der Weetzener Landstraße gäbe es mehr Staus und Verkehrslärm. Die Region habe nun eine „mikroskopische Verkehrsflusssimulation“ in Auftrag gegeben. Sie möchte damit Verkehrsströme simulieren und analysieren. Rollt der Verkehr auf der B-3-Ortsumgehung, ab November 2020 soll es soweit sein, seien an der Weetzener Landstraße/Dorfstraße Verkehrszählungen geplant.

Von Andreas Zimmer