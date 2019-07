Oberricklingen

Interessante Führung an der Stadtgrenze zu Hemmingen in der Reihe „Grünes Hannover“: Am Freitag, 5. Juli, 15 Uhr, bietet die Landeshauptstadt einen Rundgang über den Stadtfriedhof Ricklingen an. Die Veranstaltung dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Treffpunkt ist am Haupteingang an der Göttinger Chaussee 250. Anmeldungen nimmt die Stadt telefonisch unter (05 11) 16 84 38 01 entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos. Achtung: Wegen des Stadtbahnbaus gibt es an der Göttinger Chaussee weniger Parkplätze als sonst.