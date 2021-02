Hemmingen

Die Ihme-Renaturierung in Hemmingen-Westerfeld an der Stadtgrenze zu Hannover ist beendet. Die Kosten bezifferte Julia Fundheller, Fachbereichsleiterin in der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, auf 682.000 Euro. Die Ihme wurde im Zuge des Neubaus der B-3-Ortsumgehung naturnah gestaltet.

Die Arbeiten begannen im Februar 2020 und erstreckten sich auf den Bereich zwischen der Saarstraße und der B-3-neu entlang der Kleingärten bis zur Verlängerung Borkwinkel. Zunächst wurden 200 Meter zwischen dem Zusammenfluss von Ihme und Hirtenbach in Angriff genommen, später dann der mehr als 300 Meter lange Abschnitt westlich der Saarstraße. Dafür mussten Bäume gefällt und Sträucher gerodet werden. 17.500 Kubikmeter Boden wurden Fundheller zufolge ausgehoben. Ein Abschnitt, der parallel zur Saarstraße verläuft, war davon jedoch ausgenommen. „Flussaufwärts mit Boden abgeschottet soll er künftig als sogenannter Totarm fungieren“, erläutert Fachbereichsleiterin Fundheller.

Flachwasserzonen zum Laichen

Die Ihme verlaufe nun kurviger, und es gebe auch Bereiche mit flachem Wasser. Kiesbänke können als Laichplätze für Fische dienen. Jungtiere finden in den flachen Bachbereichen Ruhezonen. Die Arbeiten endeten mit dem Pflanzen von 80 Roterlen.

Erlen wurden falsch gesetzt und müssen wieder weichen

„Aus Hochwasserschutzgründen waren jedoch zum Teil bereits vorgenommene Neupflanzungen noch einmal zu versetzen“, erläuterte Melanie Salchow. Sie ist Geschäftsführerin des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes 52 Mittlere Leine, der die Ihme jetzt bei einer seiner Schauen kontrolliert hat. Dabei fiel Salchow auf, dass Erlen an beiden Seiten der Böschung stehen. Ein Gärtner habe sie falsch gepflanzt. Nur die Erlen in Fließrichtung Hannover dürfen stehen bleiben. Eine genaue Zahl konnte Salchow nicht nennen.

Stadt: Naturidyll an der Ihme anstatt Mondlandschaft

Die Stadt Hemmingen bezeichnet die Renaturierung als „gelungene Maßnahme“. In den nächsten Jahren werde sich aus der zurzeit kargen „Mondlandschaft“ ein Naturidyll entwickeln. „Vorausgesetzt, wir alle geben dem Bach etwas Zeit dafür“, betonen Stadt und Verband mit Blick darauf, dass der Bereich zuletzt immer mehr Kinder und Familien anlockte.

