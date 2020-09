Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

Die Hemminger St.-Johannes-Bosco-Kirche, die Pattenser St.-Maria-Kirche und die Ricklinger St.-Augustinus-Kirche verbindet eines: Sie gehören mit einigen weiteren Kirchen zur katholischen Pfarrgemeinde St. Augustinus. Und die feiert in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen – wenn auch coronabedingt nur im kleinen Festrahmen. An drei Tagen blickt die Gemeinde in dieser Woche zurück auf ihre Ursprünge.

So feierte Pfarrer Thomas Berkefeld zunächst am Montag mit rund 80 Gläubigen und Gästen einen Jubiläumsgottesdienst. Am Mittwochabend folgte im Kirchenraum dann ein mit zahlreichen historischen Bildern unterlegter Vortrag von Kirchenvorstandsmitglied Christian Weske zur 90-jährigen Kirchengeschichte. Den Abschluss fand das Fest am Freitagabend im Rahmen einer Orgelvesper mit Alexander Kuhlo und Pastor Christoph Müller an der Lobback-Orgel.

Aufbruch nach der Reformation

Was also waren die Anfänge dieser katholischen Pfarrgemeinde? Christian Weske schlug am Mittwoch in seinem fast zweistündigen Vortrag einen großen geschichtlichen Bogen. So begann die theologische Grundlage für die St.-Augustinus-Gemeinde eigentlich mit dem ersten katholischen Gottesdienst in Ricklingen nach der Reformation, am 11. Dezember 1910 im Ricklinger Gesellschaftshaus. Von der Edelhofkapelle und der Kirche am Hahnensteg führte der Weg dann 1955 an die Göttinger Chaussee. Weske verdeutlichte, wie die katholische Kirche schrittweise über die Jahrzehnte den Weg in die Mitte der Gemeinde suchte – auch mit ihrer Standortwahl.

Dazu gehörte auch die etappenweise bauliche Entwicklung der heutigen St.-Augustinus-Kirche: von der Segnung 1955, über den ab 1966 erfolgten Kirchturmbau bis zur am 2. November 1975 mit 20 Jahren Verspätung eingeweihten Kirche durch Bischof Heinrich Maria Janssen. Erst im Jahre 1983 erfolgte die Weihe für die durch Spenden finanzierten Glocken Christus, Maria, Augustinus und Monika sowie Don Bosco.

Gekennzeichnet war die Historie der seit 2007 immer zwischen 6100 und 6600 Mitglieder zählenden Gemeinde dabei regelmäßig von Pfarrerwechseln und Änderungen der Gemeindegrenzen. Dem ersten Pfarrer Bernhard Wiechens (1930-34) folgten bis heute zwölf weitere, darunter die noch vielen Mitgliedern bekannten Josef Mölders (1957-81) und Karl Fox (1981-97). Der derzeitige Pfarrer Thomas Berkefeld, der 2017 als Laatzener Pfarrer von St. Oliver die Leitung des neuen Pastoralbereiches Hannover-Süd übernommen hat, steht kurz vor seinem Abschied. Berkefeld wird neuer Propst in Duderstadt. Als Vertreter übernimmt Pfarrer Heinrich Plochg aus St. Josef in Hannover vom 1. November an bis 31. März die Pfarrverwaltung, bis am 1. April 2021 der promovierte Theologe Thomas Kellner die Nachfolge Berkefelds als leitender Pfarrer im Pastoralbereich Hannover-Süd antritt.

Jubiläumsfest steigt am 5. Juni 2021

„Wer noch mehr über die Gemeindegeschichte erfahren möchte, kann dies im Sommer 2021“, versprach Weske am Schluss seines Vortrages. Bei dem wegen der Corona-Pandemie auf den 5. Juni 2021 verschobenen großen Jubiläumsfest soll eine umfangreiche Festschrift mit vielen Texten und Fotos dazu erscheinen.

„Ich wünsche mir, dass sich die Kirche noch weiter in den Stadtteil öffnet und ebenso wie die Orgelreihe ,Musik in St. Augustinus’ erhalten bleibt“, sagte Klaus Dieter Scholz, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, der als privater Gast am Vortrag teilnahm. Der seit Jahren ehrenamtlich aktive Stellvertreter des Oberbürgermeisters war 1962 Ministrant in der St.-Augustinus-Kirche, anschließend in der Jugendarbeit, dem Pfarrgemeinderat und bis Mitte der Achtzigerjahre als stellvertretender Kirchenvorstandsvorsitzender in Ricklingen aktiv. „Die Seelsorgeeinheit ist größer geworden und das Gemeindeleben hat sich geändert“, sagt Scholz. „Die kirchliche Jugendzeit hat mich hinsichtlich der Arbeit für das Gemeinwohl geprägt und begleitet mich für mein ganzes Leben.“

Aus der Geschichte von St. Augustinus Bischof Nikolaus Bares gründete am 26. August 1930 die Gemeinde St. Augustinus in Hannover-Ricklingen, als Seelsorgestelle der Lindener St.-Godehard-Gemeinde. Die Weihe des ersten Kirchenbaus am Hahnensteg, Ricklinger Turm, erfolgte fünft Tage später, doch das katholische Gemeindeleben ist schon älter. Am 11. Dezember 1910 feierte Pater Robert Männersdörfer den ersten katholische Gottesdienst nach der Reformation im Dorf Ricklingen, das 1913 in die damalige Stadt Linden und mit dieser 1920 nach Hannover eingemeindete wurde. Der Baron von Alten förderte das katholische Leben und stellte ab Mai 1921 die Edelhofkapelle am Ricklinger Deich zur Verfügung, in der fortan Gottesdienste gefeiert wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten sich weitere katholische Gemeinden in Ricklingen und Umgebung heraus, die St. Augustinus zugeordnet wurden, darunter in Hemmingen und Pattensen. Am 11. Mai 1947 wurde die hölzerne Kapelle am Pattenser Feldweg in Arnum durch Probst Ludewig geweiht, am 15. März 1953 die neue St.-Maria-Kirche in Pattensen. Der Neubau der St.-Augustinus-Kirche an der Göttinger Chaussee wurde 1955 geweiht und die gleichnamige alte Pfarrkirche in St. Monika umbenannt. Die Arnumer Filialkirche Herz Mariä wurde im März 1961 geweiht – und 47 Jahre später profaniert und abgerissen. Die Pfarrkirche St. Johannes Bosco in Hemmingen-Westerfeld wurde 1973 eingeweiht. Musik spielt seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle im Gemeindeleben. 1988 startete die Reihe „Musik in St. Augustinus“ unter der Leitung von Winfried Dahn. Wenig später, im September 1990, gründete sich der Chor Taktvoll, und am 8. Juni 1991 wurde die von Christian Lobback errichtete neue Orgel geweiht. Strukturelle Veränderungen gehören bei St. Augustinus auch dazu. Von 1996 ab bildeten die Pfarrgemeinden St. Augustinus, St. Maria und St. Johannes Bosco (mit Herz Mariä in Arnum) eine Seelsorgeeinheit. Zum 1. November 2006 fusionierte die Gemeinden zur neuen Pfarrgemeinde St. Augustinus, Hannover. Seit 2017 gehört die Pfarrgemeinde St. Augustinus gemeinsam St. Bernward, Heilige Engel und St. Oliver Laatzen zum neu gegründeten Pastoralbereich Hannover-Süd.

Von Torsten Lippelt