Hemmingen

Wenn es um das Römerlager Wilkenburg geht, dann sind die vier Hemminger Ratsfraktionen einer Meinung: Kein Kiesabbau in dem Gebiet zwischen Wilkenburg und Arnum, stattdessen muss das Römerlager erhalten bleiben, als archäologisches Denkmal ausgewiesen und in die Liste der kulturellen Sachgüter aufgenommen werden.

Entsprechend einstimmig fiel das Votum am Donnerstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aus. Der Anlass: Das Land aktualisiert zurzeit sein sogenanntes Raumordnungsprogramm. Im Entwurf aber sind die Hemminger Wünsche noch nicht berücksichtigt. Dabei hatte die Stadt schon 2019 in einem Schreiben ans Ministerium auf die Bedeutung des Römerlagers hingewiesen.

Diese Rekonstruktion zeigt, wie das 30 Hektar große Römerlager einmal ausgesehen haben könnte. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Im Entwurf der aktuellen Stellungnahme fordert die Stadt das Land auf, den Einschätzungen der Denkmalschutzbehörde des Landes endlich Rechnung zu tragen. Schließlich handele es sich um das nördlichste römische Marschlager in Deutschland. „Mit seinen circa 30 Hektar ist es darüber hinaus eines der größten römischen Lager rechts des Rheins sowie das größte römische Bodendenkmal in Niedersachsen. lm Gegensatz zu den wenigen vergleichbaren Marschlagern in West- und Süddeutschland ist das Wilkenburger Lager fast vollständig überliefert, nur ein kleiner Teil ist überbaut.“

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege sehe daher ein „herausragendes wissenschaftliches und öffentliches Interesse“ am Erhalt der Spuren des Römerlagers. Wilkenburg könnte ein zentraler außerschulischer Lernort werden. Die Stadt macht deutlich: „Schon das bisherige öffentliche Interesse ist als ungewöhnlich hoch einzustufen.“ Mehr noch: „Die Überreste des Römerlagers können bei entsprechender Präsentation ein Magnet für Naherholung und Tourismus in der Region Hannover sein.“

An einer Tafel mit Prospektständer in Wilkenburg können sich Interessierte über das römische Truppenlager informieren. Quelle: Andreas Zimmer

Die Stadt macht auch deutlich: „Eine Verschiebung der Thematik auf die Ebene der Regionalplanung hält die Stadt Hemmingen in diesem Zusammenhang für nicht sachgerecht.“ Der Satz steht dort nicht ohne Grund: Die Region Hannover verweist stets darauf, dass sie nach den Vorgaben im Landesraumordnungsprogramm handeln muss – und demnach hat zurzeit der Kiesabbau Vorrang.

Das mehr als 30 Hektar große Lager in Wilkenburg erstreckte sich über mehr als 500 mal 600 Meter und bot Platz für 20.000 Legionäre. Es könnte eine Nacht oder vielleicht zwei Nächte genutzt worden sein. Nicht auszuschließen ist, dass an einer Stelle unterhalb des Römerlagers Reste einer prähistorischen Siedlung sind.

Von Andreas Zimmer