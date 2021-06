Hemmingen/Ronnenberg/Wettbergen

Als Alfons Mitte Januar zum Arnumer Tierschutzverein Hände für Pfoten kam, war schnell klar: Dieser Kater ist etwas ganz Besonderes. Denn das knapp eineinhalbjährige Tier fiel sofort durch sein großes Selbstbewusstsein auf. Dieser Charaktereigenschaft hat er auch seinen Namen zu verdanken. Benannt haben ihn die Tierschützer nach der Figur König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte aus der Augsburger Puppenkiste.

Da Seine Majestät offenbar ohne adäquaten Wohnsitz war, versuchte er, sich Zugang zu einem standesgemäßen Domizil bei einer fremden Familie zu verschaffen. „Leider war der hauseigene Kater damit überhaupt nicht einverstanden“, berichtet Vereinsvorsitzende Kerstin Küster. Daher übergaben ihn seine Finder in die Obhut des Arnumer Vereins. Dieser kümmert sich im Hemminger Stadtgebiet und in der südlichen Region Hannover, darunter Ronnenberg und Wettbergen, um Katzen und Kleintiere in Not.

König Alfons ist verschmust, braucht aber auch manchmal klare Ansagen. Quelle: Hände für Pfoten

Alfons hat laut Küster einen starken Charakter und ist nichts für Anfänger. „Er braucht klare Ansagen, ist dann aber ein echt toller und verschmuster Charakterkopf.“ Dabei sucht er sich seine Getreuen jedoch genau aus. Audienzen vermittelt der Verein unter Telefon (05101) 58362. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.haende-fuer-pfoten.net.

König Alfons hat hohe Ansprüche an seinen neuen Hofstaat. Quelle: Hände für Pfoten

Mittlerweile ist König Alfons kastriert, geimpft und negativ auf alle gängigen Katzenkrankheiten getestet. An sein neues Heim hat er hohe Ansprüche. „Alfons möchte unbedingt Auslauf haben“, sagt Küster. Andere Kater akzeptiere er meist als sein Gefolge. „Katzenmädels aber pöbelt er an und mobbt sie“, berichtet Küster. Hunde seien ihm offenbar nicht aristokratisch genug. „Er findet sie doof und greift sie unter Umständen auch an.“

Von Stephanie Zerm