Hemmingen

Rossmann schließt. „Na und?“, wird vielleicht mancher sagen. Warum viele Kunden aus Arnum und Umgebung so empfindlich auf die Ankündigung reagieren und sogar mit persönlichen Schreiben versucht haben, das Unvermeidliche abzuwenden, hat viele Gründe. Die Ortschaft hat keine richtige Mitte, doch etliche sehen das Geschäftszentrum mit Rossmann als solches. Mit dem Drogeriemarkt geht dort ein Kundenmagnet verloren.

Die Wege werden weiter

Hinzu kommt: Wer im Süden Arnums wohnt und zu Fuß zum Einkaufen geht, muss nun weiter laufen. Ohne Hygieneartikel kommt in der Corona-Krise niemand aus. In der Pandemie haben Drogeriemärkte eine neue Rolle: Das Unternehmen selbst hat festgestellt, dass Gesundheitsartikel gefragter sind als zum Beispiel dekorative Kosmetik. Nicht zu vergessen: In den vergangenen Jahren haben in Arnum bereits die Märkte Jibi und NP geschlossen, wenngleich auf deren Gelände Penny beziehungsweise Edeka neu gebaut haben.

Der Platz reicht nicht mehr

Möglicherweise wäre Rossmann in Arnum geblieben, wenn es in einem um- oder neu gebauten Geschäftszentrum mehr Platz bekommen hätte. Allerdings hat das Unternehmen in jüngster Zeit keinen Hehl daraus gemacht, dass es nach immerhin mehr als 40 Jahren mit der Verkaufsfläche in Arnum nicht mehr glücklich ist. So gilt selbst für den größten Hemminger Stadtteil wieder einmal die Devise: Entweder groß oder gar nicht.

Von Andreas Zimmer