Hemmingen

Die Drogeriekette Rossmann gibt ihre einzige Filiale im Hemminger Stadtgebiet am Sonnabend, 17. April, auf. Um 14 Uhr schließt das Geschäft an der Wilkenburger Straße in Arnum endgültig. Rossmann hat den auslaufenden Mietvertrag für die Räume in Hemmingens größtem Stadtteil nicht verlängert.

Firmensprecher Josef Lange hatte Ende Januar, als die geplante Schließung bekannt wurde, auf die zu kleine Verkaufsfläche hingewiesen. „Mit rund 400 Quadratmetern entspricht der Markt nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten“, sagte Lange. „Rossmann kann dort nicht sein gesamtes Sortiment präsentieren.“ Neue Rossmann-Filialen sind nach Angaben des Unternehmens mindestens rund 700 Quadratmeter groß.

Neuer Rossmann-Markt „aktuell nicht konkret geplant“

Den sechs Mitarbeitern, die in Arnum beschäftigt sind, seien Stellen in anderen Rossmann-Filialen angeboten worden, sagte Vincent Toussaint, Referent für Unternehmenskommunikation, am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung. Die nächsten Geschäfte der Kette liegen im Calenberg-Center in Pattensen, im Laatzener Leine-Center und an der Göttinger Chaussee in Hannover.

Wird Rossmann an anderer Stelle im Hemminger Stadtgebiet eröffnen? Toussaint erläuterte: „Ein neuer Markt in Hemmingen ist aktuell nicht konkret geplant.“ Er machte aber auch deutlich: „Rossmann ist kontinuierlich auf der Suche nach interessanten Standorten.“ Das dürfte die Kunden freuen, die sich zum Beispiel durch persönliche E-Mails für ein Fortbestehen des Arnumer Marktes eingesetzt haben. Anfang April begann der Abverkauf der Waren, der Toussaint zufolge bis zum letzten Tag dauern werde. Das Personal solle sich nicht zur Situation äußern, so Rossmann. Die Drogeriekette wolle „in der aktuellen Situation die zusätzlichen Belastungen für unsere Kolleg:innen vor Ort so gering wie möglich halten“.

Rossmann eröffnete 1979 in Arnum

Rossmann ist seit 1979 in Arnum ansässig – zuerst lange an der Wilkenburger Straße 1. Die 180 Quadratmeter kleine Filiale wurde bis Juni 2007 betrieben, ehe sie an der Wilkenburger Straße 2 in die Räume des früheren NP-Markts umzog.

Rossmann, dessen erste Filiale 1972 in Hannover eröffnet wurde, hat zuletzt auch an anderer Stelle kleinere Drogerien geschlossen: im November 2020 etwa die 1979 eröffnete Filiale an der Peiner Straße in Hannover-Döhren mit rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Schon lange beherrscht Rossmann den Drogeriemarkt in Hemmingen nicht mehr allein. Im April 2019 eröffnete der erste dm-Markt neben dem Lidl-Markt in Hemmingen-Westerfeld. Er bietet rund 600 Quadratmeter Verkaufsfläche und ist Partner des beliebten Kundenprogramms Payback. Drogerieartikel gibt es unter anderem auch im Juli 2020 eröffneten Edeka Ladage an der B 3 in Arnum zu kaufen.

Wird Geschäftszentrum Wilkenburger Straße abgerissen?

Ein Argument für die Schließung dürfte auch sein, dass auf der Bundesstraße in Arnum weniger Verkehr fließt, seit im November 2020 die Ortsumgehung eröffnet wurde. Das aber macht allerdings auch den Weg frei für die attraktive Umgestaltung der Ortsdurchfahrt, denn diese wird zur städtischen Straße. Wie sie genau aussieht, steht noch nicht fest.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Überlegungen, das in die Jahre gekommene Geschäftszentrum Wilkenburger Straße abzureißen und einen Neubau zu errichten. So heißt es im Entwurf für die Städtebausanierung Arnum-Mitte von 2018: „Da auch der Drogist Rossmann den Standort Wilkenburger Straße 2 nur dann interessant findet, wenn die Verkaufsfläche dort erhöht werden kann, denkt der Eigentümer über einen Abriss des vorhandenen Gebäudes und einen Neubau mit einer besseren Ausnutzung des Grundstücks nach.“ Wer in die Räume von Rossmann zieht, ist nicht bekannt.

In der Pandemie steigt die Nachfrage nach Gesundheitsartikeln

Die Firma Rossmann hat europaweit mehr als 4200 Filialen. Sie konnte ihren Umsatz im vorigen Jahr weiter steigern, er betrug zuletzt rund 10,3 Milliarden Euro. In der Corona-Pandemie hat sich das Kaufverhalten der Drogerie-Kunden laut Rossmann geändert. Gesundheitsartikel seien stark nachgefragt, dekorative Kosmetik hingegen weniger als früher.

