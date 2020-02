Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Zwei große Sportvereine stecken in der Bredouille, aber sie dürfen sich auf Zuschüsse der Stadt freuen. Dem SC Hemmingen-Westerfeld fehlt es an Helfern, deshalb will der Verein eine automatische Beregnungsanlage für die Sportanlage kaufen, die auch die KGS nutzt. Die Sportliche Vereinigung (SV) Arnum muss ihr Blockheizkraftwerk (BHKW) reparieren lassen – ausgerechnet in der Zeit, in der sie bereits mit der Erweiterung des Vereinsheims ein großes Bauprojekt stemmt.

Der Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr hatte den Vorhaben bereits zugestimmt. Jetzt gab es auch im Verwaltungsausschuss grünes Licht. Die Zustimmung im Rat am Donnerstag, 20. Februar, gilt daher als Formsache.

SC will Beregnungsanlage kaufen

„Uns fehlt die Manpower“, erläuterte der SC-Vorsitzende Gerd Gerlach im Fachausschuss. Der Sportclub möchte die Rasenflächen für die Fußballer auf dem Sportgelände an der Hohen Bünte von einer automatischen Anlage beregnen lassen. Wegen der trockenen Sommer seien die Flächen mehr und häufiger als in den Vorjahren zu bewässern. Doch es gebe keine Ehrenamtlichen mehr, die die mobilen Regner im Sommer nahezu täglich an den nötigen Stellen positionieren und in Betrieb nehmen.

Der Verein habe daher eine Firma beauftragt, doch diese habe den Vertrag gekündigt. Nun wolle der Verein die Aufgabe zum Beispiel von Mini-Jobbern erledigen lassen. Für das Equipment müsse der Verein selbst aufkommen.

Heiße Sommer: Flächen trocknen aus

Gerlach bat den Fachausschuss noch in der Sitzung ein Signal zu geben und die Diskussion nicht in den vertraulichen Verwaltungsausschuss zu vertagen. „Dann können wir es nicht mehr wuppen“, sagte Gerlach. „Der Sommer naht.“ Und die Bewässerung müsse noch vor einer möglichen Trockenperiode beginnen – sprich: in den Osterferien im April. Gerlach erinnerte daran, dass der SC den Antrag schon Ende August gestellt habe. Der Rat will den Haushalt 2020 am Donnerstag, 20. Februar, verabschieden. Allerdings vergehen dann noch einige Wochen, bis der Etat von der Kommunalaufsicht der Region Hannover genehmigt ist.

Die Gesamtkosten beziffert der Verein mit etwa 45.000 Euro, ein Drittel der Kosten soll die Stadt übernehmen. Die Ratskoalition von SPD und CDU im Fachausschuss stimmte dem zu. Jens Beismann ( SPD) sagte, die Sportanlage gehöre der Stadt und werde auch von der KGS genutzt. Auch die Bündnisgrünen befürworteten den Antrag. Mustafa Akbulut merkte aber an, die Fraktion hätte sich noch mehr Kostenvoranschläge gewünscht. Die Unabhängigen Hemminger (DUH) enthielten sich bei der Abstimmung. Es sei ein hoher Zuschuss, deswegen sollen 7500 Euro reichen, erläuterte Kathrin Heise (DUH). Dem Vernehmen nach hat sich der Verwaltungsausschuss dann aber doch einstimmig für 15.000 Euro als Zuschuss ausgesprochen.

SV braucht Geld für Blockheizkraftwerk

Bei der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum war das BHKW defekt. Die Reparaturkosten gibt der Verein mit etwa 16.000 Euro an. 5300 Euro soll er nun von der Stadt enthalten, so das einstimmige Votum im Fach- als auch im Verwaltungsausschuss.

Vorsitzender Harald Gries sagte, dass das bisherige 20 Jahre alte BHKW nicht mehr zu reparieren gewesen sei, weil es keine Ersatzteile mehr gebe. „Das Innenleben ist zu erneuern“, sagte Gries. Eine Firma gebe nun zehn Jahre Garantie auf alte und neue Teile. Akbulut merkte an, die Grünen hätten sich weitere Kostenangebote gewünscht. Gries erwiderte, dass der Verein diese sonst auch einhole. In diesem Fall aber handele es sich um das Angebot einer Spezialfirma, von der es nur zwei in Deutschland gebe: im Harz und in Süddeutschland.

Richtfest für Vereinsheim-Anbau ist im März

Die SV muss zurzeit weitere hohe Kosten stemmen, denn sie erweitert für 1,3 Millionen Euro ihr Vereinsheim. Für März ist das Richtfest geplant. Der Bau soll in diesem Jahr eröffnet werden.

Von Andreas Zimmer