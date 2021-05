Hemmingen

„Gemeinsam gegen einsam“: So heißt das neue Projekt des SPD-Ortsvereins. Mehrere Aktionen sind geplant. Eine sogenannte Gemeinschafts-Leine hängt bereits am Eingang zum Spielplatz an der Bockstraße in Arnum.

Es ist eine etwa drei Meter lange Schnur, an der in kleinen Plastiktüten Bastelanleitungen, Rezepte, Ausmalbilder und kurze Geschichten zu finden sind. Jeder, der Anregungen sucht, könne sich bedienen, teilt die SPD mit. Christina Schäfer, die zu den Organisatorinnen zählt, sagt: „Kern der Idee ist es, dass nun weitere Tütchen durch Hemminger und Hemmingerinnen mit neuen Ideen gefüllt werden.“

Gemeinschafts-Leine auch an anderen Plätzen?

Der Standort sei ausgewählt worden, weil der Spielplatz von vielen jungen Familien besucht werde, aber auch in der Nähe der Seniorenresidenz Arnum liege, sodass auch ältere Menschen die Leine nutzen können. Ob eine ähnliche Leine auch an anderen Stellen im Stadtgebiet aufgehängt wird, hängt laut SPD davon ab, wie das Angebot angenommen wird.

