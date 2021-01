Hemmingen

Katja Schröder will Bürgermeisterin in Hemmingen werden. Die SPD hat ihren Namen am Donnerstagnachmittag in einer Pressekonferenz im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld bekanntgegeben. Sie wäre die erste Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt.

Schröder ist 46 Jahre alt und kommt aus Bad Oeynhausen. Sie wohnt in Hannover-Döhren, nur wenige hundert Meter von der Hemminger Stadtgrenze entfernt, und ist SPD-Bezirksratsmitglied in Döhren-Wülfel. Seit mehr als drei Jahren leitet sie die Grundschule Gartenheimstraße in Hannover-Bothfeld. Sie arbeitete zuvor in der Landesbehörde und im Kultusministerium. Schröder ist verheiratet, ihr Ehemann ist Diplom-Ingenieur. Das Paar hat zwei Kinder (14 und 17 Jahre alt). Schröder sagte, sie habe schon immer viele Verbindungen nach Hemmingen gehabt, sei es durch Freunde oder durch den Fußball. Ihr Sohn spielte beim SC Hemmingen-Westerfeld.

Claus Schacht kandidiert nicht mehr als Bürgermeister

Claus Schacht ( SPD), der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover, wird nicht für eine weitere Amtsperiode als Bürgermeister in Hemmingen kandidieren. Als Grund nennt der 65-Jährige sein Alter. Eine neue Amtszeit würde dann für ihn im Alter von 72 Jahren enden. Schacht ist seit Dezember 1997 Verwaltungschef in Hemmingen und damit Vorgesetzter von derzeit rund 300 Mitarbeitern. Schröder sagte dazu: „Es ist eine riesige Herausforderung, aber auch eine Riesenchance.“

Katja Schröder : „In Hemmingen läuft einiges viel besser“

Nach ihrem Abitur 1993 hat sie in Dortmund Lehramt für Sozialpädagogik studiert und nach dem ersten Staatsexamen berufsbegleitend promoviert. Für ihr Referendariat kam sie 1998 nach Hameln und Hannover. Im Jahr 2000 trat sie erste Stelle in Springe als Lehrerin an. Mit ihrem späteren Mann zog sie nach Hannover und heiratete. Später hatte Schröder dann vor allem mit Blick auf die Kinderbetreuung festgestellt: „In Hemmingen läuft einiges viel besser.“

An ihrem 40. Geburtstag habe sie beschlossen, politisch aktiv zu werden und sei in die SPD eingetreten. Bei der Kommunalwahl 2016 wurde sie dann in den Bezirksrat Döhren-Wülfel gewählt. Was reizt sie am Bürgermeisteramt? „Ich habe im Leben viel gestaltet. Es wäre jetzt reizvoll, andere Themenfelder in den Blick zu nehmen und neue Netzwerke aufzubauen“, sagt sie zu dem Schritt, den sie mit ihrer Familie abgestimmt habe. Denn für den Wahlkampf werde sie beruflich nicht freigestellt. „Ich habe aber auch ein gutes Team vom Ortsverein an meiner Seite.“ Die heiße Phase des Wahlkampfes aber falle in die Sommerferien.

Wahlkampf von SPD-Kandidatin in der Corona-Pandemie

Zunächst blieben ihr wegen Corona beispielsweise nur Briefe und Videokonferenzen, um sich bekannt zu machen. Ihre Internetseite ist seit Donnerstag online. Auftritte in sozialen Netzwerken Facebook und Instagram seien geplant. Zu Schröders Hobbys gehören Radfahren, Sport im Fitnessstudio, Walken und Krimis lesen. Eine weitere große Leidenschaft sei den Fußballsport zu verfolgen.

Parteichefin Kerstin Liebelt erläuterte, der Vorstand der SPD Hemmingen habe sich einstimmig für Schröder ausgesprochen. „Sie hat die Fähigkeit für dieses Amt und kann Menschen begeistern“, sagte Liebelt. „Der Funke ist sofort übergesprungen.“ Liebelt fügte hinzu: „Wer von außen kommt, hat einen anderen Blick auf die Stadt.“ Den SPD-Mitgliedern habe sich Schröder schriftlich und in Videokonferenzen vorgestellt. Eine abschließende Nominierung in einer Mitgliederversammlung sei wegen Corona noch nicht möglich gewesen. Ursprünglich sollte die Versammlung bereits im November 2020 sein. „Wir hätten als Partei gedurft, aber das Risiko der Ansteckungsgefahr war zu groß“, sagte Liebelt. Auch der Termin für die Versammlung im Januar sei wegen Corona nicht möglich. Die Mitgliederversammlung werde nachgeholt – ob in Präsenz, hybrid oder digital sei noch unklar.

Zwei Bürgermeisterinnen in der Region Hannover

In der Grundschule in Bothfeld ist Schröder geschätzt. Bei der 50-Jahr-Feier der Grundschule im Jahr 2018 bekam sie für ihre Leitung Lob von einer, die es wissen muss: Inge Rambowsky war ab dem Gründungsjahr 33 Jahre lang Lehrerin an der Schule und leitete sie von 1980 bis 2001. „Ich bin beeindruckt, wie sich die Atmosphäre verändert hat“, sagte sie. „Früher war sie nicht so offen und fröhlich und das hat die Schule auch Katja Schröder zu verdanken. Sie ist immer für alle da und hat so eine herzliche Art!“

Schröder wäre die erste Bürgermeisterin in der Geschichte der Stadt. In der Region Hannover gibt es zurzeit zwei Bürgermeisterinnen: Ramona Schumann ( SPD) in Pattensen und Stephanie Harms ( CDU) in Ronnenberg.

Die anderen Parteien der Ratsfraktionen in Hemmingen – CDU und Bündnisgrüne – haben noch keine Kandidaten benannt. Die Unabhängigen Hemminger (DUH) haben bereits angekündigt, dass sie keinen eigenen Kandidaten aufstellen werden, da in den eigenen Reihen dafür zurzeit niemand zur Verfügung stehe.

Von Andreas Zimmer