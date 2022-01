Hemmingen

Bis spätestens Mitte März wollen die SPD-Ortsvereine des Wahlkreises 34, zu dem Hemmingen, Ronnenberg, Springe und Wennigsen gehören, einen Kandidaten für die Landtagswahl am 9. Oktober aufstellen. Die 59-jährige Amtsinhaberin Kerstin Liebelt aus Hemmingen bewirbt sich ebenso wie der 26-jährige Brian Baatzsch aus Springe. Über das konkrete Vorgehen stimmen sich die Vorstände am Donnerstag, 27. Januar, ab.

Normalerweise ist es üblich, dass auf Mitgliederversammlungen Delegierte bestimmt werden, die den Kandidaten für die Landtagswahl aufstellen. Doch Mitgliederversammlungen in Präsenz sind wegen der aktuellen Corona-Lage nicht ratsam. Der SPD-Ortsvereinsvorstand Hemmingen, in dem Liebelt als Beisitzerin auch noch Mitglied ist, wird deshalb eine Urwahl vorschlagen. „So können alle Mitglieder abstimmen“, sagt Liebelt.

Die Hemmingerin Kerstin Liebelt rechnet sich gute Chancen aus

Die Hemmingerin geht positiv gestimmt in den Wettbewerb. „In einer Demokratie sind mehrere Kandidaten ganz normal“, sagt sie. Die 59-Jährige rechnet sich gute Chancen aus. In ihrer ersten Amtszeit habe sie aus vielen Orten ihres Wahlkreises positives Feedback bekommen. „Ich habe in den vergangenen Jahren viele gute Projekte umgesetzt und angeschoben. Das möchte ich auch weiterhin machen“, sagt sie.

Als einen aktuellen Schwerpunkt nennt sie ein Projekt, das Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, vor Gericht unterstützen soll. Weiterhin will sie unter anderem einige Richtlinien für den Tierschutz aktualisieren lassen. „Zudem gibt es zahlreiche lokale Projekte, die ich weiterhin unterstützen will“, sagt Liebelt. Sie ist seit 2017 Mitglied im niedersächsischen Landtag. Nachdem drei Wahlperioden lang die CDU den Abgeordneten des Wahlkreises gestellt hatte, gewann sie die Wahl in dem Jahr gegen ihren CDU-Mitbewerber Thorsten Luhm mit 40,8 zu 33,6 Prozent der Stimmen.

