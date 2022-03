Arnum

Die Sportliche Vereinigung Arnum lässt aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche kostenlos bei sich trainieren. Für diesen Antrag des geschäftsführenden Vorstands sprachen sich in der Jahresversammlung am Freitagabend alle 40 anwesenden Mitglieder aus. Der Vorsitzende Harald Gries sagte, dass der Sportverein eine gute Möglichkeit sei, um auf andere Gedanken zu kommen. „Das wollen wir den Kindern und Jugendlichen, die so viel erlebt haben, gern anbieten“, sagte er.

Beim SV Arnum steht eine Dolmetscherin für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine bereit

Gries hat auch bereits eine Dolmetscherin organisiert. Diese könne mit den Kindern vorab besprechen, an welcher der zwölf Sparten der SV Arnum sie denn am meisten interessiert seien. Zur Auswahl stehen unter anderem Fußball, Judo, Schwimmen, Taekwondo, Tischtennis und Turnen. In einigen Sparten gibt es Wartelisten. Der Vereinsvorsitzende sagte, dass die Kinder aus der Ukraine dort nicht vor die schon auf der Liste stehenden Kinder rücken sollen. „Möglicherweise haben sie auch noch Interesse an einer weiteren Sparte“, sagte er.

Aktuell sind in Arnum sechs Kinder aus der Ukraine untergebracht. Gries geht aber davon aus, dass es noch mehr werden. Zudem ist das Angebot auch nicht ausschließlich auf in Arnum lebende Kinder begrenzt. Der Vorsitzende sagte, dass die Regelung so lange gelten soll, bis die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine einen festen Status in Deutschland und damit auch offizielle Unterstützung bekommen.

Bewegungspass an der Kindertagesstätte Arnum I angeboten

Der Verein hat sich für dieses und nächstes Jahr aber auch noch mehr vorgenommen. So soll der im vergangenen Jahr an der Wäldchenschule angebotene Bewegungspass dieses Jahr am Kindergarten Arnum I ausgerichtet werden. Bei dieser Aktion bekommen Kinder Preise, wenn ihre Eltern sie nicht mit dem Auto bringen. Als Nachweis dienen Stempel in dem Bewegungspass. An der Grundschule sei der Bewegungspass gut angenommen worden. „Von den rund 350 Kindern haben 175 die erforderliche Zahl der Stempel erreicht und Preise von uns bekommen“, sagte Gries.

Eine weitere besondere Aktion ist für 2023 geplant. In dem Jahr feiert die SV Arnum ihr neunzigjähriges Bestehen. „Deshalb wollen wir Neumitgliedern in dem Jahr anbieten, bei uns 90 Tage beitragsfrei zu trainieren“, sagte Gries. Auch dieser Antrag des Vorstands wurde ohne Gegenstimme angenommen. Eine Besucherin fragte, ob es denn auch Entlastungen für diejenigen gebe, die bereits Mitglied sind. Der Vorsitzende versprach, eine große Feier in dem Jahr auszurichten. Finanzielle Entlastungen seien hier jedoch nicht geplant.

Vorsitzender Hartmut Gries kündigt letzte Amtszeit an

Der Verein hat aktuell 1721 Mitglieder. Die Zahl hat sich in den vergangenen zwei Jahren kaum verändert. Gries dankte allen Mitgliedern, dass sie dem Verein treu geblieben sind, obwohl viele Angebote während der Corona-Pandemie nicht möglich waren. Es habe nur wenig Austritte gegeben. Diese seien durch Neuzugänge vor allem in der Schwimmsparte jedoch wieder ausgeglichen worden.

Ehrungen: Der stellvertretende Vorsitzende Werner Schwertfeger (von links) zeichnet Klaus-Dieter Papst, Helga Papst, Hannelore Daubert und Robert Daubert für vierzigjährige Mitgliedschaft aus. Quelle: Tobias Lehmann

Schließlich wurde Gries in der Versammlung noch einstimmig für zwei weitere Jahre als Vorsitzender gewählt. Er kündigte aber an, dass dies seine letzte Amtszeit wird. „In zwei Jahren werde ich 70. Dann wird es Zeit, dass jemand Jüngeres den Vorsitz übernimmt“, sagte er.