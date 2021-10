Arnum

23 Mädchen und Jungen haben am vergangenen Wochenende bei der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum ihr Laufabzeichen für das Jahr 2021 erhalten. Besonders groß war die Freude darüber, weil der Verein in den vergangenen anderthalb Jahren wegen des Coronavirus auf so viele Veranstaltungen verzichten musste, teilt Pressewart Daniel Josten mit.

Bei der Abnahme, die auf dem Sportplatz an der Hiddestorfer Straße erfolgt ist, schafften es sechs Kinder und Jugendliche, 15 Minuten zu laufen, zwei Teilnehmer kamen auf 30 Minuten, und 15 junge Sportler brachten es auf eine volle Stunde ohne Pause.

Ihren Teil zu den Leistungen beigetragen haben vermutlich auch die Eltern und Geschwister, die zum Anfeuern dabei waren. Nur das Wetter spielte laut Josten nicht mit – zumindest zu Beginn nicht. „Zum Glück klarte es jedoch bald auf, und auch die Sonne zeigte sich vor Ende des Laufes noch.“ Der Verein gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihrer Leistung.

Von Janna Silinger